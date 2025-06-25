Представители нового поколения ИТ-специалистов больше хотят создавать удобные пользовательские интерфейсы и управлять командами, чем заниматься классической разработкой. Это следует из результатов опроса 400 школьников, проведенных ИТ-холдингом Т1 в рамках фестиваля «День технологий» в Международном детском центре «Артек». Подробности — в распоряжении «Инка».

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Согласно полученным данным, 22% подростков показали склонность к созданию пользовательских интерфейсов (UX/UI-дизайн). На втором месте по популярности оказалась роль руководителя команды (тимлид, 18%), третье место разделили аналитики и разработчики (по 12%), а 9% выбрали тестирование. Остальные 27% не показали явной склонности к одной профессии.

Заместитель генерального директора Т1 по персоналу Екатерина Колесникова отметила, что склонность к творчеству и управлению выходят на первый план. Она подчеркнула необходимость подготовки лидеров с междисциплинарными навыками.

Опрос выявил, что 73% участников имеют умеренный потенциал в тестировании, а 69% — в разработке, что указывает на универсальность нового поколения ИТ-специалистов.

Ранее генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко сообщил, что к 2030 году около 400 тыс. российских школьников и студентов колледжей получат образование в сфере современных языков программирования, технологий искусственного интеллекта и робототехники.