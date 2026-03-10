Число российских компаний, среди учредителей которых есть китайские граждане, за последние несколько лет резко пошло вверх. Как подсчитали аналитики сервиса Rusprofile, в промежутке с декабря 2021 года по февраль 2026-го количество таких фирм взлетело с 1 434 до почти 14,8 тыс. Ликвидировано же за этот же срок было гораздо меньше — порядка 2 653 предприятий.

Carlos de Souza, Unsplash

Как выяснили эксперты, сегодня доля предприятий с китайскими инвесторами достигает 22,3% от общего числа российских компаний, имеющих зарубежных совладельцев. Для сравнения: в конце 2021-го этот показатель составлял лишь 3,6%.

Пик активности пришелся на 2025 год — тогда открылось 4 317 фирм с участием граждан КНР, что стало максимальным значением с начала специальной военной операции. В 2024-м таких компаний появилось 2 948, в 2023-м — 1 734, в 2022-м — 829, а в 2021-м — 1 434.

Как следует из материалов «Т-бизнес» за 2024–2025 годы, в прошлом году было открыто 4 084 предприятия с китайскими инвесторами, тогда как годом ранее — 3 020. При этом именно выходцы из КНР лидируют по темпам роста деловой активности среди всех зарубежных вкладчиков.

Особо учитываются совместные предприятия, где в роли учредителей выступают одновременно россияне и граждане Китая. Согласно информации Rusprofile, в 2022-м зарегистрировали 141 такое СП, в 2023-м — 316, в 2024-м — 346, а в 2025-м — 295. Количество ликвидированных предприятий существенно уступает числу новых: в 2022-м закрыли 11 СП, в 2023-м — 47, в 2024-м — 58, в 2025-м — 101.

Эксперты обращают внимание, что предприниматели из Китая не только учреждают новые фирмы в России, но и становятся собственниками уже работающих компаний. По данным за 2025 год, на каждые три вновь открытых бизнеса приходилась одна приобретенная готовая структура.

Больше всего таких предприятий сосредоточено в сфере онлайн-торговли. Под кодом ОКВЭД «розничная продажа по почте или через интернет» числится 2 992 компании, что объясняется тесной связью с маркетплейсами. Практически 80% оборота трансграничных продаж российских площадок замыкается на Китае, а в середине 2024 года уже каждый пятый реализатор на Ozon имел китайские корни.

Вторую строчку по популярности занимают фирмы, занятые «оптовой неспециализированной торговлей» (их насчитывается 628). На третьем месте — интернет-магазины с розничной торговлей (590 организаций). Кроме того, в числе наиболее востребованных направлений оказались строительство (397 фирм) и деятельность ресторанов с сервисом доставки еды (341 организация).

Напомним, что крупные интернет-площадки и службы доставки вскоре могут получить новую для себя обязанность — проверку отправлений на наличие запрещенных грузов. Эта норма предусмотрена в обновленной версии законопроекта Минцифры России, который разрабатывается с целью поддержать Почту России в борьбе за выживание на высококонкурентном рынке.

В то же время рынок франшиз и готового бизнеса в 2025 году продемонстрировал ряд заметных трендов, показывающих, куда готовы вкладываться новые предприниматели. Ежегодный анализ экспертов «Авито Бизнес 360» выявил как неожиданных лидеров роста, так и направления с устойчивым спросом. Наибольший подъем интереса зафиксирован в сегменте франшиз, связанных со строительством — спрос на них утроился по сравнению с прошлым годом.

