Эксперты платежного сервиса «ЮКassa» провели опрос среди представителей 150 крупных, средних и небольших компаний. Они выяснили, что около 35% предпринимателей не знакомы с понятием нетворкинг, но при этом все равно находятся в активном поиске нужных контактов. При этом 33% считают его полезным, но не всегда эффективным инструментом.

Нетворкинг — это процесс создания и поддержания профессиональных связей и отношений с другими людьми, которые могут быть полезны для карьерного роста, обмена знаниями, опытом и ресурсами. Эти связи могут включать коллег, партнеров, клиентов, участников отраслевых событий и других профессионалов.

По данным аналитиков, треть (33%) опрошенных предпринимателей считают нетворкинг полезным, но не всегда эффективным инструментом. 19% респондентов отметили, что он важен для развития бизнеса, но 8% называли его бесполезным, а еще 5% не задумывались о его пользе.

При этом чуть больше трети (35%) участников опроса не знают, что такое нетворкинг. Несмотря на это, 50% из их числа рассказали, что находят нужные контакты через друзей и коллег, а 45% используют для этого социальные сети.

Еще 35% не ищут ничего целенаправленно, 30% опрошенных посещают тематические онлайн-сообщества, 15% — офлайн-мероприятия, а 10% — платформы для бизнеса.

Изображение: Hunters Race, Unsplash Читать также 4 качества, которые объединяют успешных людей

41% опрошенных предпринимателей, уделяющих время нетворкингу, признались, что не занимаются им регулярно. По словам 24% респондентов, они обращаются к этому инструменту только в кризисных ситуациях. Еще 16% делают это раз в месяц, 8% — ежедневно или несколько раз в неделю, а оставшиеся 3% — раз в неделю или две.

По мнению 68% опрошенных, главной целью нетворкинга является поиск новых клиентов. Второй по популярности вариант — обмен опытом и ресурсами (57%), на третьем месте — получение экспертных знаний (46%).

43% респондентов находят важной возможность привлекать новых партнеров и запускать с ними взаимную рекламу. Еще 38% стремятся к повышению личного авторитета в выбранной отрасли или нише.

По мнению 30%, нетворкинг помогает найти сотрудников, 16% с его помощью стараются привлечь инвесторов, а 14% — найти поддержку в сложных ситуациях.

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Вместе с тем 41% участников опроса заявили, что не могут активнее заниматься нетворкингом из-за нехватки времени. Еще 32% сообщили, что не делают этого, так как не видят в нем особой пользы.

Для 22% опрошенных препятствием стало то, что им сложно поддерживать долгосрочные связи и доверять незнакомым людям.

Столько же указали на отсутствие подходящих площадок и мероприятий, а также на высокую стоимость участия в них. Еще 19% поделились, что не знают, с чего начать, а 3% отметили сложности в межкультурной коммуникации. Только 16% заявили, что им ничего не мешает заниматься нетворкингом.