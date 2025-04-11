Эксперт по личным финансам Джейми Кэтмелл взяла интервью у более чем 100 миллионеров. Знакомясь с предпринимателями, руководителями и лидерами отрасли, она имела возможность узнать, что отличает их от других. Кэтмелл выделила четыре привычки, которые были характерны для всех опрошенных.

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Джейми Кэтмелл работала с компаниями из списка Fortune 500, брала интервью у генеральных директоров крупных компаний, знаменитостей и предпринимателей. Она собрала их лучшие советы по инвестированию и личным финансам.

«Миллионеры харизматичны и властны, умеют делегировать полномочия и обладают предельной сосредоточенностью. Они не сидят и не ждут, когда им повезет, и уж тем более не ждут удачи, потому что сами ее создают», — говорит эксперт.

Вот четыре привычки, которые объединяют успешных людей:

1. Они принимают неудачи

По словам основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, один из самых важных уроков, который он усвоил за время своей карьеры, заключается в следующем: «Вы не учитесь ходить, следуя правилам. Вы учитесь, пытаясь и падая».

Глава крупной девелоперской компании Барбара Коркоран согласилась с этим мнением. Она советует «научиться не сомневаться в себе». Коркоран часто использует принцип «притворяйся, пока это не станет правдой», чтобы преодолеть свои самые большие страхи.

Ким Кийосаки, предприниматель и соучредитель Rich Dad Company, вспомнила, как ее уволили с первой работы в рекламном агентстве. Но вместо того, чтобы принять это близко к сердцу, она поняла, что не должна работать на кого-то другого, и посвятила себя построению карьеры в сфере недвижимости.

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2. Они очень дисциплинированы

Джасприт Сингх, генеральный директор Briefs Media и основатель Minority Mindset, говоря о том, как стать миллионером, объяснил свой успех дисциплиной.

«Требуется большая дисциплина, чтобы вставать, когда вам не хочется, приходить на работу раньше всех, оставаться дольше всех и продолжать работать, когда люди говорят, что вы работаете слишком много, — сказал он. — Но если вы хотите жизни, о которой мечтает большинство людей, вы не можете продолжать делать то, что делает большинство людей».

Налоговый и юридический эксперт Марк Дж. Колер согласился с этим. Он заявил, что «недостаток опыта или знаний можно компенсировать упорным трудом и страстью к тому, во что вы верите».

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3. Они не позволяют своему прошлому диктовать свое будущее

В ходе интервью двое миллионеров, самостоятельно заработавших свои деньги, Дерик Фэй, основатель 3F Management, и Линетт Халфани-Кокс, известная как финансовый тренер, откровенно рассказали Кэтмелл о своем опыте преодоления невзгод в юности.

«Я вырос в Род-Айленде и испытывал крайнюю нищету и жестокое обращение, — говорит Фэй. — Долгое время я думал, что мое детство определит меня как жертву. Потом я обнаружил, что именно те вещи, которые, как я считал, разрушили меня, как только я принял их, способны были изменить меня».

«Когда я росла, моя семья была довольно бедной. Мой отец был чистильщиком обуви, а моя мама была кассиром и секретарем, — вспоминает Халфани-Кокс. — У моих родителей было пять дочерей, и они всегда испытывали финансовые трудности».

Сегодня Фэй управляет компанией, которая помогает другим предпринимателям развивать свой бизнес. А Халфани-Кокс стремится помогать другим достигать финансового успеха.

Хотя прошлое сформировало их и во многом повлияло на выбранную ими карьеру, они позаботились о том, чтобы никогда не чувствовать себя загнанными в ловушку.

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4. Они встречают трудности лицом к лицу

Автор, финансовый эксперт и миллионер Сьюз Орман рассказала Кэтмелл, что умение противостоять неожиданным трудностям может привести к еще большему росту и успеху, даже если в данный момент это кажется невыполнимой задачей.

В 2020 году у Орман появились серьезные проблемы со здоровьем. У нее диагностировали доброкачественную опухоль на позвоночнике. Ей было страшно, но она знала, что для того, чтобы вылечиться, нужно адаптироваться и действовать и не позволила страху парализовать ее.

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Когда Кэтмелл брала у Орман интервью в самый трудный для нее период жизни, та поделилась одной из своих любимых фраз: «Страх, стыд и гнев — это три вещи, которые мешают вам иметь больше».

«Она была права, — говорит Кэтмелл. — Я приняла этот совет близко к сердцу, и он помог мне изменить свою жизнь к лучшему».