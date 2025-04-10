Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования эффективности социальных лифтов в России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей страны. Эксперты отметили укрепление в обществе механизмов меритократии, или «власти достойных», когда социальное положение определяется способностями, талантами и усилиями индивида, а не его происхождением, связями и достатком.

Эксперты заметили, что с 2020 года россияне стали более уверены в том, что смогут самостоятельно добиться успеха в четырех тестируемых сферах из шести.

Наибольшие темпы роста наблюдаются в оценке возможностей открыть собственное дело и разбогатеть (+11%) — каждый третий считает, что сможет (или уже смог) преуспеть в этом.

Самыми действенными и востребованными социальными лифтами оказались получение хорошего образования — 66%, успешное трудоустройство — 45% и продвижение по карьерной лестнице — 48%.

При этом открытие бизнеса реже (34%) видится россиянам более реализуемым и привлекательным, чем работа по найму, о чем говорят различия в доле планирующих преуспеть в этих сферах.

Эксперты отметили, что те, кто имеет диплом о высшем образовании, оптимистичнее остальных оценивают свои перспективы успешного трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице.

В то же время, попасть в «элиту общества» россияне не стремятся, и мало кто высоко оценивает свои шансы на это (14%). Успешная конкуренция за место «под солнцем» требует обладания различного рода ресурсами, недоступными представителям других социальных групп, отмечают эксперты.

Исследование показало, что абсолютное большинство зумеров более амбициозно оценивают свои способности получить хорошее образование и выгодно трудоустроиться (80-89%).

Также представители этого поколения вдвое чаще среднего россиянина верят в возможность разбогатеть и начать свое дело и в 2,5 раза чаще — в возможность попасть в элиту общества.

Эксперты также отметили, что хорошее материальное положение подкрепляет веру в успех во всех тестируемых сферах. Наибольший контраст между «богатыми» и «бедными» наблюдается в оценках перспектив разбогатеть.

Так, достигшие материального благополучия в три раза чаще уверены в своем успехе в финансовом плане, чем опрошенные с достатком ниже среднего (51% против 16%).