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Каждый третий россиянин уверен, что сможет открыть свое дело и разбогатеть

Каждый третий россиянин уверен, что сможет открыть свое дело и разбогатеть

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования эффективности социальных лифтов в России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей страны. Эксперты отметили укрепление в обществе механизмов меритократии, или «власти достойных», когда социальное положение определяется способностями, талантами и усилиями индивида, а не его происхождением, связями и достатком.

Эксперты заметили, что с 2020 года россияне стали более уверены в том, что смогут самостоятельно добиться успеха в четырех тестируемых сферах из шести.

Наибольшие темпы роста наблюдаются в оценке возможностей открыть собственное дело и разбогатеть (+11%) — каждый третий считает, что сможет (или уже смог) преуспеть в этом.

Самыми действенными и востребованными социальными лифтами оказались получение хорошего образования — 66%, успешное трудоустройство — 45% и продвижение по карьерной лестнице — 48%.

При этом открытие бизнеса реже (34%) видится россиянам более реализуемым и привлекательным, чем работа по найму, о чем говорят различия в доле планирующих преуспеть в этих сферах.

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Эксперты отметили, что те, кто имеет диплом о высшем образовании, оптимистичнее остальных оценивают свои перспективы успешного трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице.

В то же время, попасть в «элиту общества» россияне не стремятся, и мало кто высоко оценивает свои шансы на это (14%). Успешная конкуренция за место «под солнцем» требует обладания различного рода ресурсами, недоступными представителям других социальных групп, отмечают эксперты.

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Исследование показало, что абсолютное большинство зумеров более амбициозно оценивают свои способности получить хорошее образование и выгодно трудоустроиться (80-89%).

Также представители этого поколения вдвое чаще среднего россиянина верят в возможность разбогатеть и начать свое дело и в 2,5 раза чаще — в возможность попасть в элиту общества.

Эксперты также отметили, что хорошее материальное положение подкрепляет веру в успех во всех тестируемых сферах. Наибольший контраст между «богатыми» и «бедными» наблюдается в оценках перспектив разбогатеть.

Так, достигшие материального благополучия в три раза чаще уверены в своем успехе в финансовом плане, чем опрошенные с достатком ниже среднего (51% против 16%).

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