Эксперты аналитического центра Grechka Media выяснили, как россияне относятся к трендам из прошлого и по чему ностальгируют больше всего. Результаты показали, что 34% респондентов либо уже обзавелись винтажными гаджетами, либо планируют их приобрести. Среди самых популярных устройств оказались старые модели iPhone, кассетные плееры и пленочные фотоаппараты. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Согласно данным исследования, 65% россиян осведомлены о тренде, который охватывает эстетику 2000–2010-х гг., включая первые смартфоны и цифровые камеры того периода. При этом мнения о явлении разделились: 27% опрошенных считают его временным увлечением, 11% расценивают как новую форму искусства, а 21% видят в винтажных гаджетах способ выделиться из толпы.

34% респондентов планируют заполучить старый гаджет или уже это сделали. Большинство (39%) отдают предпочтение старым моделям iPhone, «камера которых помогает проникнуться атмосферой прошлого десятилетия».

Второе место (25%) занял кассетный плеер, «который переносит прослушивание музыки во вселенную фильмов Тарантино». На третьем месте (21%) оказался пленочный фотоаппарат советских времен, «снимки которого дают прикоснуться к ушедшей эпохе».

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Исследователи также изучили причины ностальгии по прошлому. Для 39% респондентов главным мотивом стала любовь к винтажному контенту. Еще 20% ценят старые камеры за возможность делать «настоящие» фотографии без использования фильтров. 12% участников опроса ностальгируют по временам, когда «деревья были выше, а интернет — медленнее».

Интересно, что для 33% россиян ностальгия связана не с техникой, а с детскими дворовыми играми, не требующими интернета или телефонов. Почти четверть (23%) респондентов выразили желание вернуть в повседневную жизнь рукописные письма и телефонные будки, где, по их мнению, каждый звонок имел особую ценность.