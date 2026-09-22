Треть российских интернет-пользователей уже начинает поиск информации с готового ответа нейросети прямо в выдаче. Еще 17% сначала открывают отдельный ИИ-чат. При этом обычный поиск пока остается самым популярным вариантом — с него начинают 44% пользователей. К таким выводам пришли Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и Online Market Intelligence в исследовании о том, как ИИ меняет работу с информацией.

Unsplash

В целом поисковая система остается первой точкой входа для 74% респондентов — они начинают с обычной выдачи или встроенного ответа ИИ. Однако за последний год поведение пользователей заметно изменилось. 34% стали чаще читать готовую выжимку нейросети прямо на странице поиска, 27% — задавать ей дополнительные вопросы, а 18% — сразу открывать отдельный ИИ-чат для более сложных запросов.

Для бизнеса это означает, что привычный путь от запроса к сайту становится короче и менее предсказуемым. 14% участников исследования стали реже переходить по ссылкам на сайты, а 18% — реже смотреть результаты дальше первой страницы. При этом 15% пользователей, наоборот, стали чаще перепроверять ответы ИИ через сайты или обычный поиск.

Полностью заменить сайты нейросети пока не смогли. Только 9% респондентов обычно используют либо ИИ, либо обычный поиск и не сочетают их. Еще 29% выбирают инструмент в зависимости от задачи, 18% в основном обращаются к ИИ и открывают сайты только при необходимости. Еще 17% сначала ищут информацию в поисковике, а затем просят нейросеть объяснить или кратко пересказать найденное.

Готовый ответ ИИ при этом действительно может сокращать путь до нужной информации. Среди тех, кто начинал с него, 91% полностью или почти полностью находили нужный ответ. При обычном поиске таких было 86%. В одно-два действия укладывались 72% пользователей против 60% при традиционном поиске, а среднее число шагов составляло 2,12 против 2,57.

Чаще всего нейросети используют для поиска и сбора информации — этот вариант назвали 48% опрошенных. Еще 29% обращаются к ИИ за объяснением сложной темы, 27% — за идеями и вариантами решения, 19% — для сравнения разных вариантов.

Исследование проводилось 17−23 июля 2026 года среди 1000 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 65 лет из российских городов. Помимо количественного опроса авторы провели 23 глубинных интервью.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.