Объем российского рынка ИИ-поиска в 2026 году увеличится как минимум на 33% и достигнет 2 млрд рублей, прогнозируют опрошенные разработчики. Корпоративный сегмент может обеспечить около 1 млрд рублей от этой суммы, оценивает Yandex B2B Tech.

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К ИИ-поиску относят решения, которые с помощью искусственного интеллекта находят информацию в интернете и во внутренних системах компаний. Денежный объем этого рынка складывается преимущественно из платных подписок, стоимость которых зависит от интенсивности использования сервиса и набора возможностей тарифа.

Лидером российского рынка ИИ-поиска остается «Яндекс», отмечает аналитик Apple Hills Digital Елена Семеновская. Более подробную оценку распределения долей приводит аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Даниил Глушаков. По его данным, «Алиса AI» занимает 33−34% рынка, открытые модели DeepSeek в корпоративных контурах — 20–22%, а GigaChat, особенно заметный в корпоративном и государственном сегментах, — 11−12%. Доля ChatGPT составляет еще 5−6% и растет благодаря частным пользователям, тогда как Perplexity AI занимает около 3%.

Если рассматривать именно поставщиков решений для корпоративного поиска, около пятой части этого сегмента занимает российская Embedika. Еще примерно 10% совокупно приходится на Naumen, Content AI и SL Soft.

На более широком рынке интернет-поиска доля «Яндекса» значительно выше и по итогам первого квартала 2026 года достигла 69,8%. В отчетности компания связывает этот результат с развитием тематического поиска и ИИ-ответов. Быстрыми ответами «Алисы AI», которые появляются под поисковой строкой, ежемесячно пользуются 48,3 млн человек.



Бесплатный ИИ-поиск обычно опирается на открытую индексацию интернета, тогда как платное решение можно настроить под задачи конкретных профессиональных групп и подключить к закрытым или труднодоступным массивам данных, объясняет генеральный директор SocRat Альмир Янборисов. Такой ИИ-агент способен работать с внутренними источниками, включая документацию компании и данные CRM-систем, выявлять связи в массивах информации и не ограничиваться пересказом найденного текста.

Продажу подписок, открывающих только доступ к модели, Янборисов считает лишь верхушкой айсберга и потенциально тупиковым путем для российского рынка. Основные доходы, по его мнению, будут приносить сбор и анализ больших данных, предобученные модели, инструменты кибербезопасности и проверка достоверности информации.



Ведущий разработчик MWS AI (входит в МТС Web Services) Иван Копылов называет ИИ-поиск базовым элементом любого корпоративного ИИ-ассистента. Такая система самостоятельно выбирает подходящие источники, включая документы, отчетность, базы знаний, почту и календарь, а затем формирует готовый ответ вместо привычного перечня ссылок.

По мнению Глушакова, на российском рынке пользователи будут готовы платить прежде всего за безопасность поиска и достоверность источников данных. Среди возможных коммерческих моделей он выделяет поиск по внутреннему документообороту компании с гарантией того, что данные не покинут ее закрытый контур, доступ к проверенным государственным реестрам и базам с фильтрацией недостоверной информации, а также инструменты родительского контроля.

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