Россияне используют нейросети не только для рабочих задач, но и в сложных коммуникациях с коллегами и руководством. Это следует из совместного исследования ИТ-компании Touch Instinct и деловой соцсети TenChat.

По данным опроса, 13% респондентов используют ИИ во время рабочих споров. Еще 12% обращаются к нейросетям, чтобы подобрать аргументы и точнее сформулировать свою позицию в переписке.

Часть участников отмечает, что нейросети помогают смягчать формулировки и снижать эмоциональность сообщений. Это упрощает общение с коллегами и руководством.

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Опрос также показал, что ИИ влияет не только на текст, но и на самочувствие сотрудников в рабочей коммуникации. 14% респондентов заявили, что чувствуют себя увереннее, если сообщение подготовлено с помощью нейросети. Еще 7% отметили, что такие инструменты помогают снизить стресс.

Главным преимуществом ИИ в рабочей среде 32% опрошенных назвали экономию времени. Еще 25% отметили, что тексты, созданные или отредактированные с помощью нейросетей, становятся более структурированными и понятными.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов из России.

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