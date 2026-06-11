Россияне в большинстве своем не считают искусственный интеллект угрозой для собственной карьеры. Об этом заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, в российском обществе сохраняется заметный технологический оптимизм. В ряде западных стран развитие нейросетей часто связывают с возможным сокращением рабочих мест, тогда как россияне чаще смотрят на ИИ спокойнее. Многие считают, что человеческие качества, опыт и индивидуальные навыки невозможно полностью воспроизвести с помощью алгоритмов.

Федоров считает, что такое отношение может сохраняться еще долго, даже несмотря на быстрое развитие искусственного интеллекта и расширение сфер его применения.

Федоров напомнил, что раньше от автоматизации ждали прежде всего освобождения людей от рутинных процессов и появления большего времени для творчества и нестандартных задач. Однако на практике ИИ сегодня часто используют в развлекательной сфере, например для создания контента и медиапроектов.

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При этом возникла парадоксальная ситуация. Нейросети уже способны выполнять отдельные творческие задачи, тогда как многие сложные и трудоемкие процессы, включая физическую работу, по-прежнему остаются за человеком.

Глава ВЦИОМ подчеркнул, что влияние искусственного интеллекта на рынок труда будет значительным. Однако предсказать, какие специальности исчезнут, а какие сохранят востребованность, пока невозможно. По его словам, технологии развиваются слишком быстро, а сценарии их использования постоянно меняются.

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