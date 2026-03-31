Половина продавцов на российских маркетплейсах планирует повысить цены в ближайшие 1–2 месяца. Основные причины — рост себестоимости, попытка увеличить прибыль и давление конкуренции. Об этом свидетельствуют результаты опроса ИЦ «Позиция» среди более чем 1 тыс. предпринимателей. Подробности — в распоряжении «Инка».

Тема комиссий маркетплейсов в 2026 году остается в фокусе регуляторов и бизнеса. В марте обсуждались инициативы по повышению прозрачности условий работы площадок и ограничению навязывания услуг. Продавцы, в свою очередь, указывают на рост совокупных издержек — от комиссий до логистики. На этом фоне часть бизнеса уже закладывает расходы в конечную цену товара.

Продавцы отмечают, что ценообразование на маркетплейсах напрямую зависит от условий площадок. И теперь, как следует из результатов опроса, почти треть респондентов (30%) готовы снизить цены, если комиссия уменьшится хотя бы на 1%. Еще 29% пойдут на снижение цены при изменении комиссии на 3–5%, а четверти продавцов потребуется более заметное снижение — на 5–10%.

Сами селлеры признают, что даже небольшие изменения тарифов маркетплейсов влияют на конечную цену для покупателя. В структуру издержек входят не только закупка, но и комиссии, логистика, возвраты и расходы на персонал.

Динамика цен остается высокой: более 30% предпринимателей пересматривают стоимость товаров несколько раз в месяц. Основные причины — колебания спроса, действия конкурентов и изменение себестоимости.

Отдельная проблема — скидки, которые маркетплейсы запускают за свой счет. Каждый пятый продавец (22%) заявил, что из-за таких акций ему приходится дополнительно повышать цены, чтобы сохранить маржу.

Снижать цены бизнес готов не только из-за изменения комиссий. Среди других факторов — удешевление закупок (36%), выполнение планов по продажам (29%) и падение спроса (19%).

В опросе участвовали преимущественно представители малого и микробизнеса: 60% с выручкой до 120 млн руб. и 40% — до 800 млн руб. Большинство респондентов работает сразу с несколькими площадками, включая Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».

