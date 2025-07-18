Каждый второй россиянин (56%) хотел бы устроить себе летом «цифровой детокс», выяснили социологи сервиса Anketolog.ru, в исследовании которого приняли участие более 1,9 тыс. человек. 82% из них признаются, что смартфон стал их основным повседневным гаджетом, без которого не проходит ни дня, не важно, рабочий он или нет.

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Треть респондентов (33%) проводят в интернете более шести часов в сутки, столько же (32%) — от трех до шести часов. Лидерами по онлайн-активности являются социальные сети (56%) и мессенджеры (50%), причем 78% опрошенных чаще всего используют Telegram.

Утро 66% россиян начинается со проверки телефона, а для 68% важно оставаться на связи круглосуточно. Однако почти половина (45%) признают, что работа мешает им полноценно «отключаться» — они регулярно проверяют рабочие сообщения даже в нерабочее время.

Понятие «диджитал-детокс» знакомо 41% россиян. 15% уже практикуют временный отказ от гаджетов, еще 31% пробовали такой опыт. Лето считается идеальным временем для цифровой паузы — 54% уже устраивали себе подобный отдых в теплое время года.

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Основными мотивами для «отключения» стали:

желание качественно отдохнуть (46%);

возможность проводить больше времени с близкими (32%);

стремление улучшить сон и режим дня (32%).

Самыми популярными местами для цифрового детокса россияне назвали дачу (60%), морское побережье (58%) и горные локации (57%). Каждый десятый респондент уже запланировал такой отдых на это лето, а 44% пока только рассматривают такую возможность.

Те, кто уже пробовал «отключаться», отмечали противоречивые чувства — 30% испытывали скуку, 29% — облегчение, а 28% — тревогу. Время без гаджетов большинство проводит с семьей (62%), за прогулками (52%) или чтением бумажных книг (37%).

Несмотря на желание отдыхать от гаджетов, только 54% россиян уверены, что способны контролировать свое время за телефоном. 22% регулярно ограничивают использование устройств, а 26% хотели бы попробовать, но пока не решаются.