Gочти половина россиян, искавших работу через онлайн-платформы за последние 12 месяцев, использовала нейросети при трудоустройстве. По данным исследования «Анкетолога», проведенного 5−7 июня среди 1800 человек, 15% опрошенных обращались к ИИ постоянно, а еще 33% — время от времени.

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Чаще всего кандидаты использовали нейросети для улучшения резюме — об этом сообщили 54% обращавшихся к ИИ. Еще 35% готовили с его помощью сопроводительные письма, 34% адаптировали резюме под конкретные вакансии, 30% выполняли тестовые задания, а 28% составляли ответы на типовые вопросы рекрутеров. Каждый пятый пользователь уже автоматизировал отправку откликов.

Многие пользователи высоко оценили пользу ИИ при поиске работы. Среди применявших нейросети 66% сообщили, что получили приглашение на собеседование, однако исследование не позволяет напрямую связать этот результат с использованием технологии. Активнее всего к ИИ обращались кандидаты в возрасте от 18 до 34 лет — в разных группах показатель достигал 59−63%. Среди соискателей старше 45 лет он составлял 40−42%.

Автоматизацию со стороны работодателей заметили 62% участников исследования. Чаще всего кандидаты сталкивались с признаками использования ИИ в текстах вакансий и переписке с рекрутерами — об этом сообщили 47% и 46% соответственно. Еще 30% замечали применение нейросетей во время тестирования, а 29% получали автоматические отказы после отправки отклика.

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Положительно к использованию ИИ при подборе сотрудников отнеслись 57% россиян, отрицательно — 43%. При этом почти все опрошенные считают, что работодатели должны предупреждать о применении нейросетей. За раскрытие этой информации на всех этапах отбора выступили 60%, еще 33% потребовали делать это хотя бы на ключевых этапах.

Большинство опрошенных готово доверить алгоритмам рутинные задачи, включая подбор рекомендаций по вакансиям, общение через чат-ботов и подготовку описаний позиций. Однако 54% считают недопустимым проведение собеседований с ИИ-рекрутером, а 64% выступают против передачи алгоритмам окончательного решения о приеме на работу.

Использование нейросетей кандидатами считают допустимым 73% опрошенных, а 57% воспринимают ИИ как современный инструмент, а не способ обмануть работодателя. Дальнейшего роста автоматизации в ближайшие пять лет ожидают 91% участников исследования. При этом 72% опасаются, что алгоритмы не смогут адекватно оценивать эмпатию, гибкость мышления и другие человеческие качества, которые трудно перевести в формальные критерии.

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