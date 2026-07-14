Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи начало принимать заявки от компаний на участие в проекте «ИИ для всех». Государственная программа должна обеспечить каждому жителю страны бесплатный доступ к универсальному ИИ-чат-боту и цифровому помощнику для взаимодействия с госорганами. Отбор разработчиков стартовал 13 июля и продлится до 11 августа.

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По итогам отбора министерство выберет две или три частные компании, уже имеющие опыт работы с массовой аудиторией. Первую версию сервиса разработчики должны запустить до конца 2026 года. Власти считают проект частью более широкой программы по созданию «общества, основанного на ИИ», где доступ к новым технологиям не будет зависеть от дохода, возраста или цифровой грамотности человека.

Основой сервиса станет бесплатный универсальный ИИ-чат-бот, доступный всем жителям страны. Разработчики должны обеспечить, чтобы не менее 50% системы работало на южнокорейских ИИ-моделях, прошедших независимую оценку на соответствие государственным требованиям к базовым моделям.

Отдельной частью проекта станет ИИ-агент для работы с государственными услугами. Система будет определять, на какие льготы и административные программы может рассчитывать пользователь, заранее сообщать о них и помогать с подачей заявок. Для разработки сервиса министерство выделит отобранным компаниям в общей сложности 512 графических процессоров Nvidia B200.

С 2027 года государство планирует финансировать работу сервиса по всей стране из бюджета. К этому же сроку власти рассчитывают предоставить каждому жителю Южной Кореи доступ к персональному ИИ-агенту. В рамках концепции «общества, основанного на ИИ» такие технологии намерены использовать для расширения доступа к здравоохранению, образованию, финансовым услугам и сервисам в сфере общественной безопасности.

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Одним из оснований для запуска программы стали результаты государственного исследования цифрового неравенства. Среди социально и цифрово уязвимых групп, включая пожилых людей и граждан с низкими доходами, ИИ-сервисами пользовались только 31,9% опрошенных. В целом по стране этот показатель достигал 59,4%. Власти рассчитывают, что программа поможет не допустить дальнейшего роста социального и экономического разрыва по мере того, как ИИ все сильнее влияет на образование, рынок труда и доступ к государственным услугам.

Заместитель премьер-министра и министр науки и информационных технологий Пэ Кюн Хун заявил, что власти рассчитывают повысить производительность труда с помощью ИИ, но одновременно опасаются сокращения рабочих мест и дальнейшей концентрации капитала. Об этом он говорил в мае на пресс-конференции, посвященной годовщине работы действующей администрации.

Пэ сравнил будущий ИИ-сервис с калькуляторами и компьютерами, которые со временем превратились в повседневные инструменты. По его словам, программа «ИИ для всех» должна стать не отдельным продуктом, а общей платформой, которая позволит распределить преимущества новой экономики между более широким кругом граждан.

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