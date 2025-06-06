Российский рынок информационной безопасности (ИБ) демонстрирует бурный рост: доля стартапов увеличилась в 1,5 раза до 22% за два года, а вакансии в ИБ за первый квартал 2025 года достигли 41,8 тыс., что составляет почти половину от показателя за весь прошлый год (89,9 тыс.)
Согласно исследованию программы поддержки предпринимателей сферы информационной безопасности CyberStage (создана по инициативе ГК «Солар»), поступившему в распоряжение «Инка», совокупная выручка 202 ИБ-стартапов в 2024 году выросла на 42% до 46 млрд руб., что вдвое превышает средний рост рынка ИБ (24%, до 299 млрд руб.), по данным группы Б1.
Лидерами роста стали компании в сегменте управления конфигурациями ПО: INC Security, Нетхаб и Netopia.pro, увеличившие выручку в 5–9 раз до 115, 81 и 63 млн руб. соответственно. Число «единорогов» — стартапов с выручкой свыше 1 млрд руб. — выросло в пять раз до десяти компаний за последний год.
В 2021–2024 годах в России было создано 56 новых стартапов в сфере информационной безопасности с пиком в 2021–2022 годах. В 2025–2027 годах эксперты ожидают временный спад в появлении новых стартапов в этой сфере с последующим подъемом к 2028 году.
Параллельно рынок труда в ИБ переживает бум. «Ведомости» со ссылкой на данные hh.ru сообщают, что за первые три месяца 2025 года открыто 41,8 тыс. вакансий, а медианная зарплата в сфере выросла на 28% с 2021 года до 99,9 тыс. руб. Директор по IT и кибербезопасности hh.ru Татьяна Фомина подчеркнула, что зарплаты для опытных специалистов (от 6 лет — 259,2 тыс. руб., от 3 до 6 лет — 158,9 тыс. руб.) часто превышают ожидания, но для новичков предложения ниже запросов.
Основная проблема — нехватка узкоспециализированных навыков. Директор по развитию образовательной деятельности ГК «Солар» Никита Обидин отметил: «Только 20–30% кандидатов могут решать критические ИБ-задачи».
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков связал рост спроса на ИБ-специалистов с ужесточением законодательства, включая закон об оборотных штрафах за утечки данных, вступивший в силу 30 мая. Однако технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин прогнозирует возможное «охлаждение» рынка в 2025 году, особенно для неопытных специалистов.