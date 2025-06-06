Российский рынок информационной безопасности (ИБ) демонстрирует бурный рост: доля стартапов увеличилась в 1,5 раза до 22% за два года, а вакансии в ИБ за первый квартал 2025 года достигли 41,8 тыс., что составляет почти половину от показателя за весь прошлый год (89,9 тыс.)

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Согласно исследованию программы поддержки предпринимателей сферы информационной безопасности CyberStage (создана по инициативе ГК «Солар»), поступившему в распоряжение «Инка», совокупная выручка 202 ИБ-стартапов в 2024 году выросла на 42% до 46 млрд руб., что вдвое превышает средний рост рынка ИБ (24%, до 299 млрд руб.), по данным группы Б1.

Лидерами роста стали компании в сегменте управления конфигурациями ПО: INC Security, Нетхаб и Netopia.pro, увеличившие выручку в 5–9 раз до 115, 81 и 63 млн руб. соответственно. Число «единорогов» — стартапов с выручкой свыше 1 млрд руб. — выросло в пять раз до десяти компаний за последний год.

В 2021–2024 годах в России было создано 56 новых стартапов в сфере информационной безопасности с пиком в 2021–2022 годах. В 2025–2027 годах эксперты ожидают временный спад в появлении новых стартапов в этой сфере с последующим подъемом к 2028 году.

Параллельно рынок труда в ИБ переживает бум. «Ведомости» со ссылкой на данные hh.ru сообщают, что за первые три месяца 2025 года открыто 41,8 тыс. вакансий, а медианная зарплата в сфере выросла на 28% с 2021 года до 99,9 тыс. руб. Директор по IT и кибербезопасности hh.ru Татьяна Фомина подчеркнула, что зарплаты для опытных специалистов (от 6 лет — 259,2 тыс. руб., от 3 до 6 лет — 158,9 тыс. руб.) часто превышают ожидания, но для новичков предложения ниже запросов.

Основная проблема — нехватка узкоспециализированных навыков. Директор по развитию образовательной деятельности ГК «Солар» Никита Обидин отметил: «Только 20–30% кандидатов могут решать критические ИБ-задачи».

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков связал рост спроса на ИБ-специалистов с ужесточением законодательства, включая закон об оборотных штрафах за утечки данных, вступивший в силу 30 мая. Однако технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин прогнозирует возможное «охлаждение» рынка в 2025 году, особенно для неопытных специалистов.