Россия живет в условиях постоянных кибериспытаний. Число опасных атак растет, а кибервойна, по оценке участников ПМЭФ-2026, может ударить по экономике не слабее привычных угроз. На сессии «Цифровая устойчивость экономики в эпоху глобальных киберконфликтов» чиновники, регуляторы и представители ИТ-рынка обсуждали, насколько страна готова к ударам не по отдельным компаниям, а по целым отраслям и регионам. Отдельным примером стала атака на «Аэрофлот», которую участники дискуссии назвали важным предупреждением для рынка.

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Модератор дискуссии, первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин напомнил, что самые заметные атаки уже нацелены не только на ИТ‑контуры, но и на социальный эффект. Один из примеров — прошлогодняя атака на «Аэрофлот», которая, по его словам, «настраивалась не только на экономику конкретной компании, а на определенный социальный эффект».

«Хорошо, что тогда удалось нормализовать работу авиатранспорта в очень сжатые сроки, — сказал Горелкин. — Но все равно остается открытым вопрос, насколько хорошо мы готовы сегодня к серьезным киберугрозам, учитывая, что мы уже находимся в конфликте высокой интенсивности?».

«Ломали, ломают и будут ломать»

Управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков описал картину с точки зрения практиков расследования инцидентов.

«К сожалению, компьютерных инцидентов из года в год становится все больше», — констатировал он.

По его словам, у многих компаний, особенно малого и среднего бизнеса, кибербезопасность так и не стала частью стратегической повестки топ‑менеджмента, а к защите они приходят уже после сильного удара.

Новиков разделил инциденты на два класса. Первый — громкие истории с шифрованием и уничтожением инфраструктуры, когда «происходит простой бизнес‑процессов, и компании несут прямой убыток», а клиенты мгновенно чувствуют последствия. Второй — тихие вторжения, когда злоумышленники месяцами сидят в инфраструктуре, используя ее как плацдарм для атак на других или выкачивая стратегии развития и ноу‑хау.

«Эти инциденты, как правило, не оказываются в публичном фоне, и самое главное, там другая мотивация — оставаться как можно дольше и как можно скрытнее», — предупредил он.

По словам Новикова, компании часто реагируют на инциденты слишком поздно: «учитывая развитие инструментов у хакеров и сокращение скорости, которая им необходима на реакцию, компании не успевают выстроить такие же защитные механизмы».

Сооснователь Positive Technologies Борис Симис описал этот разрыв жестче.

«Хакеры прямо шпарят день и ночь, мотивированы, у них есть ресурсы. А с другой стороны против них люди работу работают: приходят на работу в девять, уходят в шесть, у них есть инструкции, регламенты».

По его словам, пока одна сторона живет в режиме конфликта 24/7, другая продолжает воспринимать киберриски как часть обычной операционной работы. Это ставит бизнес в заведомо проигрышное положение.

В какой‑то момент Горелкин даже подвел итог короткой формулой: «ломали, ломают и будут ломать» — и предложил обсудить не иллюзии абсолютной защиты, а критерии устойчивости экономики в таких условиях.

«Инициативы бывают в том числе и наказуемы»

Первый замдиректора ФСТЭК России Виталий Лютиков обозначил пределы, в которых регулятор готов поддерживать инициативы рынка.

«Если бы я сказал, что мы все их приветствуем распростертыми объятиями, я бы, наверное, слукавил», — честно признался он. «Инициативы — это всегда хорошо, но не зря есть пословица о том, что инициативы бывают в том числе и наказуемы», — добавил Лютиков.

По его словам, поддержку получают проекты, которые прозрачно повышают общую защищенность и не несут спорной мотивации, — от стандартов конструктивной безопасности до продуктов по страхованию киберрисков. Но делать кибериспытания обязательными для всех он считает рискованной идеей: это удел компаний с определенным уровнем зрелости. Массовое внедрение без подготовки грозит утечками чувствительных данных и сбоями критической инфраструктуры. Для бизнеса это означает, что агрессивные практики проверки устойчивости придется соотносить не только с коммерческими интересами, но и с регуляторными рамками.

Отдельный блок выступления Лютикова касался искусственного интеллекта. Он ссылался на исследования российских и зарубежных компаний, согласно которым злоумышленники уже активно используют ИИ, чтобы повышать эффективность атак, снижать порог входа и ускорять операции.

«Мы идем к полной автоматизации компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру», — предупредил он.

В ответ ФСТЭК готовится менять методологии: ускорять устранение уязвимостей, продвигать концепцию нулевого доверия и одновременно заставлять рынок использовать ИИ‑модели в интересах обороны — от анализа кода до автоматизации процессов информационной безопасности.

«Цифровая граница — новый рубеж защиты»

Начальник Управления президента по госполитике в сфере ОПК Виктор Евтухов поднял дискуссию на уровень «цифровых границ» государства.

«Сегодня в эпоху цифры у нас появился новый рубеж защиты государства. Он с одной стороны невидимая, но ее прорыв зачастую не менее опасен, чем любое физическое вторжение», — сказал он, описывая цифровую границу.

По его словам, за последние пять лет количество наиболее опасных компьютерных атак на российские организации «возросло кратно», а по предприятиям оборонно‑промышленного комплекса — более чем в семь раз. Большинство атак удается отбить, но даже неудачные для противника попытки используются им как материал для обучения на киберполигонах и подготовки последующих ударов. В ответ при Управлении президента создана межведомственная рабочая группа по повышению защиты объектов критической информационной инфраструктуры. Среди обсуждаемых мер — создание единого специализированного центра, который должен закрыть критическую инфраструктуру ОПК за счет программно‑технических решений и команды специалистов, а также использование закрытых моделей искусственного интеллекта для отражения киберугроз.

Отдельно Евтухов остановился на кадровой теме. Он призвал стимулировать интерес к профессии, развивать легальные способы применения навыков «белых хакеров» и при этом «не разрушить формирование системы чрезмерным регулированием» — пройти, как он выразился, «между Сциллой и Харибдой», чтобы мотивированные специалисты оставались в интересах страны, а не уходили в тень.

От точечной защиты к отраслевой устойчивости

На этом фоне кибериспытания и отраслевой подход к устойчивости постепенно становятся новой нормой. Регуляторы дают сигнал: инициативы возможны, но к ним предъявят требования по зрелости, прозрачности и безопасности процедур. Для бизнеса это означает переход от точечной киберзащиты отдельных компаний к участию в отраслевых и региональных контурах, где важно не только состояние собственных систем, но и место в общей цепочке устойчивости.

Именно в таком контексте на форуме прозвучало и технологическое новшество. Positive Technologies представила решение для мониторинга киберустойчивости федеральных и региональных органов власти и подведомственных учреждений: инструмент позволяет оценивать защищённость организаций, отраслей, регионов и цепочек поставок, находить слабые звенья и формировать дорожные карты повышения устойчивости на основе реальных кибериспытаний. По сути, это попытка перевести разговор о цифровом суверенитете в язык измеримых показателей, которые понятны главам регионов, руководителям ФОИВов и крупным собственникам.

Что это значит для бизнеса

Компании начнут оценивать по устойчивости. Для подрядчиков и поставщиков кибербезопасность может стать таким же фактором отбора, как цена, опыт и качество исполнения. Если бизнес входит в цепочку крупного заказчика или работает с государством, слабая защита станет уже не внутренней проблемой, а коммерческим риском.

Киберриски больше не дело ИТ

Атаки бьют по отраслям, регионам и цепочкам поставок, и слабым звеном можете оказаться вы — даже если цель изначально не в вашей компании.

Нужна стратегия, а не только закупки.

Спикеры прямо сказали: у многих CEO киберзащита до сих пор не в приоритете, пока не грянет крупный инцидент. Значит, пора описать критичные процессы, допустимый простой и свою «норму» устойчивости заранее.

Вас начнут мерить по устойчивости.

С появлением отраслевых центров и инструментов мониторинга у государства и крупных заказчиков будет общая картинка по цепочке поставок. Для подрядчиков это означает новый критерий отбора: уровень киберустойчивости рядом с ценой и опытом.

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