Китай планирует провести расследование в связи с намеченным приобретением компанией Meta* китайской платформы искусственного интеллекта Manus. О намерении проверить сделку власти страны дали понять после официального объявления о покупке.

Dima Solomin, Unsplash

Meta* сообщила о приобретении Manus 29 декабря 2025 года, уточнив, что платформа будет интегрирована в линейку ее потребительских и корпоративных продуктов.

В четверг, 8 января, представитель Министерства коммерции КНР заявил, что Пекин намерен изучить сделку, чтобы убедиться в ее соответствии китайскому законодательству об экспортном контроле и правилам иностранных инвестиций.

Этот шаг примечателен на фоне того, что Manus, по всей видимости, в последние годы старалась дистанцироваться от Китая. Как отмечает Летиан Чэн, аспирантка Школы государственной политики Технологического института Джорджии, после первых успехов компания закрыла офисы в Ухане и Пекине, удалила аккаунт в китайских социальных сетях, сократила китайский персонал за исключением ключевой команды и перенесла штаб-квартиру в Сингапур.

Чэн охарактеризовала стратегию Manus как «инженерию идентичности», предположив, что после привлечения инвестиций от американского венчурного фонда Benchmark компания стремилась ослабить связи с Китаем, а также «избежать иностранной блокировки и получить доступ к американским API крупных языковых моделей, таким как Claude».

С точки зрения китайских властей, это приобретение вызывает особую обеспокоенность, поскольку создает рискованный прецедент, при котором отечественные новаторы могут фактически «сбежать» в США, несмотря на поддержку со стороны национального кадрового потенциала, государственных программ и отраслевых преимуществ, отмечает Чэн.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской