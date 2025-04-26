Китай отменил 125-процентные пошлины на некоторые американские полупроводники и авиационные компоненты, чтобы смягчить последствия торговой войны с США, сообщает CNN со ссылкой на три импортных агентства в южном технологическом центре Шэньчженя. Однако послабления не затронули чипы памяти.

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Китайские власти официально не объявили о смягчении пошлин. Таможенные органы страны также не подтверждают информацию, однако с этим столкнулись импортеры при оформлении документов.

По мнению экспертов, смягчение торговой политики демонстрирует, что Китай пока не достиг «автономии в производстве чипов». Так, в прошлом году Пекин импортировал из США полупроводников на сумму $11,7 млрд.

Китай ввел пошлины в 125% в ответ на повышение США ставки на китайские товары до 145%. В среду, 23 апреля, президент Дональд Трамп допустил смягчение пошлин для Китая, сказав, что «145% — это очень много».