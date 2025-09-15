Сегодня вступает в силу безвизовый режим с Китаем — Пекин запустил пилотный проект на 30 дней с 15 сентября 2025 года. Российские власти заявили о намерении в ближайшее время ввести зеркальные меры. Эксперты рассказали «Инку», что это решение серьезно повлияет на объем турпотоков между двумя странами. Однако есть нюанс: много заработать на гостях из Поднебесной не получится, а вот китайцам на россиянах — да.
По оценкам Ростуризма, в 2024 году число поездок россиян в Китай превысило 1 млн, а уже в 2025-м показатель может удвоиться благодаря визовым послаблениям. За тот же год число иностранных туристов, приехавших в Россию, достигло 1,57 млн поездок, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (670,7 тыс.); из них около 848 тыс. пришлось на китайцев — рост почти в 4,5 раза.
Китай в целом стабильно входит в топ-10 торговых партнеров России: товарооборот в 2024 году составил более $240 млрд, и расширение туристического обмена рассматривается как часть более широкой экономической кооперации.
Гендиректор Space Travel Артур Мурадян объясняет, что прогноз о росте турпотока на 40% касался именно поездок россиян в Китай.
«На этом направлении туроператоры зарабатывают, динамика позитивная. Но подтвердить прогноз можно будет не раньше весны 2026 года, когда появится статистика за репрезентативный период», — отмечает он.
Что касается въезда китайцев в Россию, то, по его словам, здесь проблема системная, поскольку практика группового безвиза фактически монополизировала рынок в пользу китайских компаний. Поэтому российские игроки остаются в стороне от основных доходов.
PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что главным продуктом Китая для россиян остается пляжный отдых на острове Хайнань — главном курорте Поднебесной.
«Сейчас КНР— одно из самых быстрорастущих направлений, и благодаря отмене виз интерес к нему может удвоиться», — говорит она.
По ее словам, отмена визовых сборов (до 14 тыс. руб. на человека) сделает поездки доступнее не только для организованных туристов, но и для транзитных пассажиров. В результате уже к концу осени Китай может войти в топ-5 массовых направлений наряду с Вьетнамом и Таиландом.
Домостроева уточняет, что более 65% всего въездного потока «Интуриста» сегодня формируют китайские группы.
«Мы работаем как с безвизовыми группами по спискам, так и с туристами, приехавшими по электронным визам. Если бы система не давала нам зарабатывать, мы бы физически не могли держать команду в 300 человек», — добавляет она.
Основатель небольшого турагенства Mayel Travel Майя Котляр считает, что именно она первой озвучила цифру в +40% турпотока. По ее мнению, прогноз реалистичный, если смотреть на динамику последних лет.
«Но Китай — низкомаржинальное направление. Российские туроператоры часто зарабатывают мало, на уровне фиксированных сборов или минимальных комиссий», — говорит эксперт.
Котляр отмечает, что отправка россиян в Китай выглядит перспективнее:
«Если ожидать до 2 млн поездок в 2025 году и учесть, что 20–30% пройдут через туроператоров, средний заработок составит $50–150 на человека. Это может дать отрасли $20–150 млн валового дохода в год».
Однако реальная цифра будет зависеть от доли самостоятельных бронирований и состава турпакета.
В РСТ прогнозируют, что рост турпотока в Китай после отмены виз составит не менее 40%. Представители союза считают, что эффект может превысить ожидания, если к середине 2026 года будет введен полноценный зеркальный безвиз.
Пилотный проект безвиза пока предполагает, что россияне могут без визы находиться в Китае до 30 дней в период с 15 сентября 2025 по 14 сентября 2026 года. Российская сторона публично заявила о готовности ответить зеркально, но конкретных сроков пока не называют. По мнению экспертов, решение будет принято в течение пилота, при отсутствии форс-мажоров.
И хотя статистика подтверждает мощный рост взаимного турпотока и устойчивость общего экономического оборота, однако маржинальность путешествий для тех, кто их организовывает, остается слабым звеном: даже при росте числа поездок доход операторов в групповых и стандартных пакетах невелик. Перспективы отрасли во многом будут зависеть от того, смогут ли операторы развивать более сложные индивидуальные продукты с высокой маржой и уменьшить зависимость от фиксированных комиссий.