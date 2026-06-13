Пекин изучает возможность выделить 2 трлн юаней ($295 млрд) на строительство национальной сети дата-центров для обеспечения страны вычислительными мощностями для ИИ в течение пяти лет, сообщает Bloomberg. С учетом расходов на модернизацию электросетей совокупные вложения могут достичь около 5 трлн юаней. Источниками финансирования должны стать государственные облигации и суверенные инвестиционные фонды.

Unsplash

Масштаб плана выглядит внушительно в абсолютном выражении, однако существенно уступает расходам конкурентов. Четыре крупнейших американских техногиганта — Amazon, Google, Meta и Microsoft — суммарно направят на капитальные вложения в ИИ-инфраструктуру свыше $700 млрд только в 2026 году. Иными словами, пятилетняя государственная программа Китая примерно втрое меньше годовых трат одной группы частных компаний в США.

Строительство дата-центров предполагается вести силами государственных подрядчиков с максимальной локализацией цепочки поставок. Чипы и коммутационное оборудование планируется закупать у Huawei и Hygon, оптоволокно — у Yangtze Optical Fibre and Cable, системы охлаждения — у Envicool, сетевые операции — у China Mobile.

Зарубежные поставщики в периметр программы практически не входят: американские экспортные ограничения закрыли для Китая доступ к актуальным линейкам ускорителей Nvidia — максимально доступная модель, H200, уже уступает по характеристикам семействам Blackwell и Rubin.

Читайте также Китай запретил увольнения ради ИИ — это может повлиять на мировой рынок труда

Геополитическое давление на китайский технологический сектор продолжает нарастать. США внесли в список компаний, связанных с национальными оборонными программами, ряд китайских технологических корпораций, включая Alibaba, Baidu и Tencent, что может ограничить их доступ к американскому финансированию исследований. Одновременно Тайвань рассматривает ужесточение контроля над экспортом ИИ-чипов в Китай, что потенциально дополнит уже действующие американские меры: остров производит около 90% наиболее передовых полупроводников в мире.

В этих условиях ставка Пекина на импортозамещение в технологиях приобретает стратегический характер. За последние десятилетия Китай сформировал одну из наиболее разветвленных технологических производственных экосистем в мире — от компонентов для электромобилей до оборудования для дата-центров. Масштабная государственная программа призвана использовать это преимущество для форсированного наращивания вычислительных мощностей собственной разработки.

Детали плана, по данным Bloomberg, пока остаются предварительными и могут измениться. Тем не менее уже сама постановка задачи отражает два ключевых приоритета китайского руководства: использование технологического развития как драйвера экономического роста и сокращение отставания от США в стратегических секторах.

Отдельные аналитики указывают, что разрыв в частных инвестициях между двумя странами настолько велик, что государственная программа, при всем ее масштабе, может лишь частично компенсировать отставание в скорости развертывания инфраструктуры.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.