Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (WAICO) на открытии Всемирной конференции по ИИ 2026 года и встречи высокого уровня по глобальному управлению ИИ в Шанхае.

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Соглашение о создании организации накануне, 16 июля, подписали представители 29 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию, Кубу, Бразилию и Венесуэлу, а также десять государств Африки и двенадцать стран Азии.

От имени Пекина документ подписал глава МИД Китая Ван И, на церемонии присутствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Штаб-квартира новой организации разместится в Шанхае. Идею создания подобной структуры Пекин выдвинул на профильной конференции годом ранее, однако формальное присоединение стран состоялось только сейчас.

Выступая на открытии форума, Си Цзиньпин заявил, что мир вступает в беспрецедентный этап развития технологий искусственного интеллекта, который создает значительные возможности, но одновременно порождает новые вызовы для системы управления.

Среди ключевых вопросов он назвал обеспечение эффективного взаимодействия между человеком и интеллектуальными машинами, поддержание безопасности по мере роста роли алгоритмов в принятии решений, этические аспекты применения технологии и преодоление цифрового неравенства.

По словам Си Цзиньпина, Китай в течение следующих пяти лет предоставит развивающимся странам 5 тыс. возможностей для обучения и участия в семинарах по искусственному интеллекту, а также расширит сотрудничество в этой сфере с АСЕАН, Африканским союзом, странами БРИКС и другими региональными объединениями.

Разработка и управление технологиями ИИ, подчеркнул он, должны быть результатом коллективных усилий государств, а не монополией отдельной страны.

Организация позиционируется как межправительственная структура, действующая на принципах Устава ООН, с заявленной целью содействовать безопасному, справедливому и полезному для человечества развитию искусственного интеллекта.

Аналитики отмечают, что создание WAICO происходит на фоне усиливающейся конкуренции между Пекином и Вашингтоном за влияние на формирование глобальных правил регулирования технологии, а на самой конференции в Шанхае не было отмечено присутствия крупных американских технологических компаний.

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