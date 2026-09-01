Китайская Mech-Mind Robotics 1 сентября вышла на Гонконгскую фондовую биржу. Компания стала первой публичной компанией в сегменте embodied AI (воплощенный искусственный интеллект), объединяющем технологии «глаз — мозг — рука» — то есть системы, которые помогают роботам видеть окружающий мир, принимать решения и выполнять физические действия.

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В ходе IPO Mech-Mind разместила 23,14 млн акций по цене 101,7 гонконгского доллара за штуку (около 1 121 руб.) и привлекла около 2,35 млрд гонконгских долларов, или примерно $300 млн (порядка 25,9 млрд руб.). Рыночная стоимость компании превысила 12 млрд гонконгских долларов. Среди якорных инвесторов оказались девять институциональных компаний, включая британскую Baillie Gifford и Jane Street.

В отличие от многих участников нынешнего бума вокруг гуманоидов, Mech-Mind не пытается продать миру очередного робота, который эффектно танцует на сцене. Компания делает ключевые компоненты, необходимые другим роботам для работы в реальном мире.

Сама Mech-Mind описывает свою систему как связку «глаз — мозг — рука». «Глаз» — это 3D-камеры и системы машинного зрения, которые позволяют роботу понимать, что находится вокруг него. «Мозг» — программное обеспечение и ИИ-модели, обрабатывающие эту информацию и принимающие решения. «Рука» — роботизированные манипуляторы и другие системы, которые выполняют физическое действие. Вместе они должны избавить предприятия от необходимости вручную программировать каждое движение машины.

Компания была основана в 2016 году выходцами из университета Цинхуа и первоначально специализировалась на 3D-машинном зрении. За десять лет Mech-Mind выросла в поставщика оборудования и программного обеспечения для промышленной робототехники. Ее технологии используются в автомобилестроении, логистике, производстве электроники, аккумуляторов и солнечных панелей.

К настоящему времени компания поставила более 27 тыс. своих систем и работает более чем со 100 компаниями из списка Fortune 500, включая Toyota, BMW, Siemens и SF Express. Продукты Mech-Mind продаются почти в 50 странах.

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Бизнес при этом пока остается убыточным. Выручка Mech-Mind выросла с 180,8 млн юаней в 2023 году до 388,8 млн юаней в 2025-м, однако компания продолжала фиксировать чистый убыток. В 2025 году он составил около 360 млн юаней. При этом скорректированный убыток, по данным 36Kr, за три года существенно сократился — с 334 млн до 109 млн юаней.

IPO происходит на фоне настоящей биржевой гонки китайских компаний, работающих с роботами и embodied AI. В августе на Шанхайскую биржу вышел производитель гуманоидных роботов Unitree, а AgiBot и другие разработчики также начали готовиться к публичным размещениям. Однако Mech-Mind представляет несколько другой сегмент рынка: она зарабатывает не на конкретной модели робота, а на технологиях, которые могут использоваться в самых разных машинах.

Что это значит для бизнеса

Заработать на роботизации можно, не создавая собственного робота. Вокруг воплощенного ИИ постепенно формируется целая цепочка поставщиков: кто-то делает камеры и сенсоры, кто-то — ИИ-модели, кто-то — манипуляторы и программное обеспечение.

Предприниматели хорошо понимают, что во время технологической гонки выигрывают не только те, кто выпускает самый заметный конечный продукт. Иногда устойчивее оказывается бизнес, который продает всем участникам рынка необходимые компоненты.

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