Китайские власти отказали американской компании OpenAI в регистрации названия своего нового флагманского ИИ-модуля GPT-5 в качестве товарного знака на материковом Китае. На этом рынке продукты и сервисы ChatGPT до сих пор официально не представлены.
По данным Китайского ведомства по интеллектуальной собственности, подача заявки через дочернюю компанию OpenAI OpCo была отклонена, и сейчас американская компания готовит апелляцию. Это уже не первый отказ: в 2023 году регулятор отверг аналогичные заявки OpenAI на регистрацию ChatGPT и GPT (GPT-4, GPT-5, GPT-6 и GPT-7), все они также находятся на стадии обжалования.
Решение китайских властей стало новым препятствием для OpenAI в попытках защитить свой бренд в условиях быстро развивающегося и конкурентного рынка ИИ. В феврале 2024 года аналогичный отказ компания получила от Патентного и товарного ведомства США: регистрация была отклонена, так как название «GPT» описывает функцию или характеристику продукта, а не является уникальным брендом.
Эксперты отмечают, что проблемой для регистрации в Китае является «описательный характер» термина GPT. В области ИИ GPT расшифровывается как generative pre-trained transformer — тип крупной языковой модели, созданной с использованием технологий глубокого обучения и предварительно обученной на больших объемах данных. Такие модели широко применяются для обучения чат-ботов и генеративного ИИ.
На недавнем онлайн-запуске GPT-5 OpenAI представила его как «самую умную, быструю и полезную модель», способную стать важным инструментом для бизнеса. Генеральный директор компании Сэм Альтман отметил, что новая система «может работать как эксперт с уровнем PhD в любой области».
Несмотря на то что OpenAI предоставляет свои сервисы более чем в 160 странах, ChatGPT и другие продукты компании официально недоступны на материковом Китае и в Гонконге. Пользователи вынуждены использовать сторонние приложения, а разработчики — обходные серверы для доступа к сервисам.