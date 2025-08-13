Китайские власти отказали американской компании OpenAI в регистрации названия своего нового флагманского ИИ-модуля GPT-5 в качестве товарного знака на материковом Китае. На этом рынке продукты и сервисы ChatGPT до сих пор официально не представлены.

Photo by De an Sun on Unsplash

По данным Китайского ведомства по интеллектуальной собственности, подача заявки через дочернюю компанию OpenAI OpCo была отклонена, и сейчас американская компания готовит апелляцию. Это уже не первый отказ: в 2023 году регулятор отверг аналогичные заявки OpenAI на регистрацию ChatGPT и GPT (GPT-4, GPT-5, GPT-6 и GPT-7), все они также находятся на стадии обжалования.

Решение китайских властей стало новым препятствием для OpenAI в попытках защитить свой бренд в условиях быстро развивающегося и конкурентного рынка ИИ. В феврале 2024 года аналогичный отказ компания получила от Патентного и товарного ведомства США: регистрация была отклонена, так как название «GPT» описывает функцию или характеристику продукта, а не является уникальным брендом.

Эксперты отмечают, что проблемой для регистрации в Китае является «описательный характер» термина GPT. В области ИИ GPT расшифровывается как generative pre-trained transformer — тип крупной языковой модели, созданной с использованием технологий глубокого обучения и предварительно обученной на больших объемах данных. Такие модели широко применяются для обучения чат-ботов и генеративного ИИ.

На недавнем онлайн-запуске GPT-5 OpenAI представила его как «самую умную, быструю и полезную модель», способную стать важным инструментом для бизнеса. Генеральный директор компании Сэм Альтман отметил, что новая система «может работать как эксперт с уровнем PhD в любой области».

Несмотря на то что OpenAI предоставляет свои сервисы более чем в 160 странах, ChatGPT и другие продукты компании официально недоступны на материковом Китае и в Гонконге. Пользователи вынуждены использовать сторонние приложения, а разработчики — обходные серверы для доступа к сервисам.