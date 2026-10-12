Власти Китая объявили о запуске инициативы по поддержке занятости в связи с развитием ИИ. Об этом 10 октября на пресс-конференции сообщил замминистра людских ресурсов и социального обеспечения КНР Ли Чжун, передает агентство Синьхуа. По его словам, страна будет активно учитывать влияние ИИ и других новых технологий на рынок труда, а их развитие должно быть ответственным и сопровождаться ростом качественной занятости.

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Адаптация к изменениям, которые приносит ИИ, становится заметной частью политики КНР в сфере занятости. В 2026 году вышло несколько официальных документов с мерами по использованию технологий и поддержке рабочих мест.

В докладе правительства о работе за 2026 год содержится обещание принять более эффективные меры для содействия занятости и предпринимательству с учетом развития ИИ.

Пятилетний план реализации стратегии приоритетной занятости также называет содействие занятости в условиях развития ИИ одной из ключевых задач. План предусматривает создание рабочих мест за счет внедрения ИИ-приложений и использования потенциала традиционных отраслей.

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ИИ уже меняет экономику и рынок труда Китая, растет спрос на специалистов с профильными навыками. По данным платформы для профессиональных контактов и найма Maimai, число новых вакансий, связанных с ИИ, в сегменте новой экономики с января по июль выросло на 789,47% в годовом выражении, то есть почти в девять раз.

Платформа Zhaopin в своем отчете отметила, что спрос на инженеров по ИИ особенно высок, в том числе в автомобилестроении и в разработке систем беспилотного вождения.

Объем ключевой индустрии ИИ в Китае превысил 1,2 трлн юаней (около $178,23 млрд), в отрасли работает более 6,2 тыс. предприятий. Уровень внедрения ИИ в основных отраслях экономики превысил 80%. Помимо этого власти рассчитывают создавать рабочие места за счет развития новых отраслей и отраслей будущего.

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Для обновления структуры занятости в Китае расширяют перечень профессий. За последние пять лет в официальный классификатор включили 72 новые специальности, среди которых тренеры ИИ и менеджеры по углеродным выбросам. С начала 2026 года объявлено еще о 11 новых профессиях.

Представитель министерства Ву Лиду сообщил, что ведомство создаст регулярный механизм выявления новых профессий, уделяя внимание ИИ, цифровой экономике, зеленому и низкоуглеродному развитию, а также современным услугам. В период 15-й пятилетки (2026−2030) министерство намерено разработать или пересмотреть более 200 национальных профессиональных стандартов.

Общая ситуация с занятостью остается стабильной. По данным, озвученным на пресс-конференции, за девять месяцев 2026 года в городах создано 10,52 млн новых рабочих мест, это 87,7% годового плана, который, исходя из этих цифр, составляет около 12 млн.

Средний уровень безработицы в городах по обследованиям за восемь месяцев года составил 5,2%. Сроки запуска инициативы и объем ее финансирования власти не называют.

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