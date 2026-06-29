Китайская компания по кибербезопасности 360 Security Technology и японский стартап Sakana AI представили ИИ-разработки, которые компании подают как способ снизить зависимость от передовых моделей Anthropic. Система Tulongfeng от 360 предназначена для поиска уязвимостей, тогда как Sakana Fugu координирует работу нескольких ИИ-моделей. Оба релиза состоялись после того, как администрация Дональда Трампа ограничила доступ иностранных пользователей к Claude Fable 5 и Claude Mythos 5.

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360 Security Technology представила линейку Yitian Tulong, в которую вошли два инструмента — Tulongfeng для автоматического поиска уязвимостей в программном обеспечении и Yitianzhen для автоматизации киберзащиты и реагирования на инциденты. По утверждению компании, возможности Tulongfeng сопоставимы с возможностями Claude Mythos 5.

Основатель 360 Чжоу Хунъи назвал технологии поиска уязвимостей стратегическим национальным активом и предупредил о риске «односторонней прозрачности». Так он описал ситуацию, при которой одна сторона получает возможность анализировать чужую цифровую инфраструктуру, тогда как у другой нет сопоставимых инструментов.

Токийский стартап Sakana AI представил семейство Sakana Fugu, в которое вошли модели Fugu и Fugu Ultra. По собственным результатам компании, Fugu Ultra показывает сопоставимые с Anthropic Fable 5 и Mythos Preview результаты в тестах на программирование, научное мышление и решение многоэтапных задач. В отличие от Tulongfeng, Fugu не является специализированной системой киберзащиты: она координирует работу других ИИ-моделей, подключаясь к ним через API.

В Sakana AI заявили, что сроки выпуска Fugu лишь случайно совпали с введением американских ограничений: компания разрабатывала систему с прошлого года. При этом в материалах о релизе стартап прямо подчеркивает, что Fugu обеспечивает возможности передового уровня без риска потерять доступ к ним из-за экспортного контроля.

Sakana AI основали в 2023 году бывшие сотрудники Google Дэвид Ха и Ллион Джонс, а также Рен Ито, ранее занимавший руководящие должности в Mercari и Stability AI. Стартап ориентирует Fugu прежде всего на японские компании и государственные структуры, которые хотят снизить зависимость от одного зарубежного поставщика. При этом в Sakana AI не называют происходящее началом полного или долгосрочного отказа Азии от американских моделей.

«Американские модели по-прежнему важны для Азии», — заявил представитель Sakana AI. Эту позицию развил сооснователь стартапа Рен Ито в колонке для Project Syndicate. Он призвал власти США сохранить доступ к передовым технологиям для ближайших союзников и предостерег от превращения ИИ в технологию, которую отдельные страны будут удерживать исключительно для себя, вместо того чтобы развивать ее совместно.

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Директива, ограничившая доступ иностранных граждан к Claude Fable 5 и Claude Mythos 5, вступила в силу 12 июня. Через две недели администрация США частично смягчила ограничения: Anthropic разрешили вернуть Mythos 5 более чем 100 одобренным американским организациям, работающим с критической инфраструктурой. Fable 5 по-прежнему недоступна широкой аудитории, хотя власти обсуждают ее возвращение. В мае Anthropic сообщила, что приведенная к годовому выражению выручка компании превысила $47 млрд. Доля азиатских корпоративных клиентов не раскрывается, поэтому оценить прямой ущерб этому сегменту пока невозможно. Однако ограничения создают окно возможностей для местных разработчиков, предлагающих продукты с учетом региональных требований.

Сооснователь и генеральный директор Sakana AI Дэвид Ха назвал ситуацию свидетельством более глубокого структурного сдвига. По его мнению, модели-оркестраторы, способные объединять возможности нескольких ИИ-систем, станут следующим этапом развития отрасли. Ограничения вокруг Anthropic, считает Ха, сделали особенно заметным риск зависимости национальной цифровой инфраструктуры от одного поставщика.

«Доступ к передовым моделям может исчезнуть в одночасье», — написал Ха в X. Он назвал коллективный интеллект не абстрактной концепцией, а практической страховкой от ситуации, при которой контроль над критически важными ИИ-возможностями сосредоточен у одного поставщика.

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