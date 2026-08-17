Китайская компания Shenzhen Muxin Intelligent Technology представила автономную газонокосилку TerraMow V1000, которая работает без спутниковых RTK-антенн и вместо этого ориентируется на местности с помощью камер и искусственного интеллекта. Устройство стоит $1,2 тыс., хотя периодически продается и дешевле $1 тыс., что делает его одним из доступных решений в своем сегменте.

TerraMow

Еще несколько лет назад полностью автономные газонокосилки, способные самостоятельно строить карту участка, объезжать препятствия и стричь траву по расписанию без разметки проводом, были нишевым и дорогим продуктом.

Сейчас такие устройства выходят на массовый рынок один за другим, конкурируют по цене и все чаще полагаются не на дорогую спутниковую навигацию, а на компьютерное зрение — тот же принцип, который используется в роботах-пылесосах и беспилотных автомобилях.

Модель TerraMow V1000 наглядно показывает, как быстро дешевеет и упрощается эта технология. Устройство самостоятельно строит карту газона без необходимости вручную объезжать границы участка, распознает препятствия — от садовой мебели до тонких столбов сетки — и создает виртуальные ограждения вокруг клумб, прудов или качелей.

Заряда хватает на 150 минут работы, полная зарядка занимает два часа, а в комплекте идет закрытая станция подзарядки, защищающая устройство от непогоды.

Технически такие устройства уже способны на многое: разные настройки стрижки для разных зон газона, точечная обработка отдельных участков, работа по 4G или Wi-Fi для удаленного управления.

При этом устройства вроде TerraMow V1000 пока ограничены по сложности рельефа — модель справляется со склонами не более 18 градусов и хуже работает на гравийных покрытиях, а вопрос точности ИИ-навигации без спутниковых систем позиционирования остается предметом спора. 18 градусов — это примерно как обычный скат крыши, но сильно ниже обычной лестницы, где подъем примерно 32 градуса.

Рост числа таких продуктов на рынке — от TerraMow до конкурентов вроде Mammotion — говорит о том, что бытовые роботы на основе ИИ и компьютерного зрения перестают быть демонстрационными новинками и становятся частью обычного набора техники для дома и сада, наравне с роботами-пылесосами.

Производители делают ставку на упрощение установки и обслуживания, снижение стоимости за счет отказа от дорогих навигационных модулей и расширение автономности устройств.

Для потребителей это означает постепенное снижение порога входа в сегмент домашней робототехники: если раньше автономная газонокосилка требовала прокладки границ провода и стоила существенно дороже, то сейчас аналогичная функциональность все чаще доступна за счет программной части — камер и алгоритмов, а не дополнительного оборудования на участке.

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