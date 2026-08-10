В Китае складывается новый сегмент сервисного рынка — ремонт и обслуживание роботов и роботов-собак. Спрос формируется на фоне резкого роста производства: по данным исследовательской компании IDC, в 2025 году мировые поставки человекоподобных роботов составили около 18 тыс. единиц, а Министерство промышленности и информатизации Китая прогнозирует, что в 2026 году совокупный выпуск таких роботов в стране превысит 100 тыс. штук.

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Один из первых специалистов в этой нише — Чжао Синь, ранее работавший в сфере услуг и не имевший опыта ремонта техники. Полгода назад он начал самостоятельно разбирать роботов-собак и сейчас ведет прямые трансляции по ремонту на платформе Douyin, которые собирают более 1,7 тыс. зрителей за эфир.

По словам Чжао, порог входа в профессию невысокий: человек без технического образования способен освоить базовые навыки ремонта за месяц, а при наличии знаний электроники — быстрее.

Основная сложность ремонта связана не с технической стороной, а с монополией производителей на комплектующие. Ключевые узлы роботов, как правило, изготавливаются под конкретную модель и несовместимы между брендами, схемы подключения не публикуются, а маркировка части чипов стирается еще на заводе. Официальные дилеры получают детали от производителей с региональными и целевыми ограничениями, тогда как независимые мастерские вынуждены искать б/у запчасти или альтернативные каналы поставок.

Лидером рынка человекоподобных роботов и роботов-собак в Китае остается компания Unitree: по итогам 2025 года она поставила более 5,5 тыс. человекоподобных роботов, тогда как занявшая второе место Agibotic — свыше 5,1 тыс. По оценке представителя Unitree, поставки компании в 2026 году как минимум удвоятся, а возможно, вырастут почти втрое. Agibotic, в свою очередь, сообщила о превышении отметки в 15 тыс. произведенных роботов на конец июня 2026 года.

В сегменте роботов-собак, по данным основателя Unitree Ван Синсина, доля компании на глобальном рынке составляет 60−70%, а продажи четвероногих роботов в Китае за 2025 год достигли около 57,6 тыс. единиц — почти втрое больше, чем человекоподобных.

Стоимость стороннего ремонта, по словам генерального директора нанкинской компании Kaigong Yunji Robot Technology Фан Цзинхуа, обычно составляет 10−15% от цены робота, что примерно на 20% дешевле обращения на завод. В Шэньчжэне же отдельные мастерские предлагают ремонт вдвое дешевле заводского. Сроки также отличаются: заводской ремонт занимает более месяца, тогда как независимые мастерские укладываются примерно в неделю.

Согласно отчету Альянса по применению сценариев человекоподобных роботов за 2025−2026 годы, на сферу образования и научных исследований приходится 42% случаев использования роботов — больше, чем на любое другое направление.

При этом в независимые мастерские чаще всего попадают роботы, поврежденные во время развлекательных выступлений, а основными клиентами выступают компании по аренде роботов и блогеры. Институциональные заказчики, использующие роботов для науки и сбора данных, как правило менее чувствительны к цене и предпочитают заводской ремонт.

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