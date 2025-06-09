Пекинская академия искусственного интеллекта (BAAI) представила новую ИИ-модель под названием RoboBrain 2.0. Эта разработка призвана стать «мозгом» для человекоподобных роботов нового поколения. Модель является самой мощной в мире разработкой с открытым исходным кодом, предназначенной для робототехники.

Основная проблема в развитии гуманоидных роботов — это их ограниченные возможности и нехватка качественных данных для обучения. RoboBrain 2.0 решает эту проблему, предлагая серьезные улучшения в области пространственного интеллекта и планирования задач. Это позволяет роботам точнее воспринимать расстояние и разбивать сложные действия на простые шаги.

Новая версия показывает значительный прирост производительности. По сравнению с предыдущей версией, выпущенной всего три месяца назад, скорость работы выросла на 17%, а точность — на 74%. Модель является частью серии Wujie, которая также включает облачную платформу для развертывания ИИ-моделей RoboOS 2.0 и мультимодальную систему Emu3.

RoboBrain 2.0 может значительно ускорить развитие и внедрение роботов на процветающем рынке Китая. BAAI активно ищет партнеров и уже работает более чем с 20 ведущими компаниями в отрасли. Академия планирует создать своего рода «Android для андроидов» — единую стандартную операционную систему.

Ранее о своем намерении производить человекоподобных роботов заявил производитель смартфонов Honor. Для этого компания планирует вложить $10 млрд в робототехнику в течение следующих пяти лет.