Китайская ИИ-компания Moonshot, разработчик модели Kimi, рассматривает возможность выйти сразу на два фондовых рынка — в Гонконге и Шанхае. Сначала стартап планирует провести IPO в Гонконге, а затем может разместить акции и на материковом рынке Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на South China Morning Post.

Robynne, Unsplash

По данным SCMP, Moonshot уже обсуждала с инвесторами детали IPO в Гонконге, а затем дала понять, что рассматривает и последующий выход на материковый рынок Китая. Наиболее вероятным вариантом источники называют технологическую площадку STAR Market Шанхайской фондовой биржи — переговоры о возможном листинге там могут начаться в ближайшее время.

Выход сразу на два рынка даст Moonshot больше возможностей для привлечения капитала и расширит круг потенциальных инвесторов. Однако интерес компании к Шанхаю может объясняться и ситуацией в Гонконге: акции уже вышедших там ИИ-компаний в последнее время показывают слабую динамику, а на сам листинг претендует все больше компаний, отмечают источники SCMP.

О подготовке IPO Moonshot в Гонконге Reuters сообщал еще 3 сентября. По данным трех источников агентства, компания уже конфиденциально подала документы на размещение. Один из собеседников Reuters говорил, что Moonshot рассчитывает привлечь около $3 млрд; параметры сделки при этом еще могут измениться в зависимости от ситуации на рынке.

Интерес к Moonshot подогрел и июльский релиз Kimi K3. Новая модель получила положительные отзывы и, по данным источников Reuters, пользуется высоким спросом. Сама Moonshot называет K3 крупнейшей в мире открытой моделью по числу параметров — их у нее 2,8 трлн.

Параллельно Moonshot ведет переговоры с Microsoft, Amazon и Google о размещении Kimi K3 на их облачных платформах. Компании обсуждают модель разделения выручки: по данным Reuters, китайский стартап рассчитывает получать до 30% доходов от сервисов на базе K3, однако переговоры пока находятся на ранней стадии и могут не привести к сделкам.

Moonshot выходит к инвесторам в момент, когда крупнейшие ИИ-разработчики один за другим готовятся к публичному рынку. В этом году в Гонконге уже разместились китайские Z.AI и MiniMax, а DeepSeek готовит IPO на шанхайской STAR Market. В США к биржевому дебюту готовится разработчик Claude — Anthropic, который рассчитывает начать продвижение размещения в середине октября.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.