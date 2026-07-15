Китайская компания StepFun, которую поддерживает Tencent Holdings, представила в Шанхае смартфон StepX Neo. Устройство работает на собственной операционной системе Step AOS, изначально созданной для ИИ-агентов. Одновременно компания запустила бренд StepX, который называет первым в мире брендом устройств, построенным вокруг больших языковых моделей.

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StepX Neo меняет привычную логику взаимодействия со смартфоном, при которой пользователь вручную открывает отдельные приложения и переключается между ними. Устройство должно распознавать запросы, координировать работу разных сервисов и выполнять многоэтапные задачи с минимальным участием человека. Центральным элементом системы стал ассистент Amoo — персональный ИИ, встроенный непосредственно в Step AOS.

StepFun также объявила об интеграции смартфона с крупнейшими китайскими цифровыми сервисами. Alipay будет отвечать за платежи, Trip.com — за бронирование поездок, Didi Chuxing — за заказ такси, а Meituan — за доставку и бытовые услуги. По замыслу разработчиков, такая интеграция позволит Amoo самостоятельно выполнять задачи, требующие обращения сразу к нескольким платформам.

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Запуск StepX Neo вписывается в более широкое стремление ИИ-компаний контролировать всю технологическую цепочку — от базовой модели и операционной системы до конечного устройства.

Дополнительным свидетельством конкуренции вокруг будущих ИИ-устройств стал юридический конфликт между Apple и OpenAI. На прошлой неделе Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в переманивании бывших сотрудников и специалистов, которых производитель iPhone рассматривал как кандидатов на работу. По утверждению Apple, целью OpenAI могло быть получение закрытых сведений о еще не представленных продуктах компании.

Для StepFun выход на рынок аппаратных ИИ-устройств становится попыткой занять место в новом сегменте раньше американских конкурентов, которые пока преимущественно заявляют о планах выпуска собственных продуктов. Поддержка Tencent дает StepFun дополнительные ресурсы для развития устройства и выстраивания партнерств на китайском рынке, где платежи, бронирование поездок, заказ такси и доставка уже сосредоточены внутри крупных цифровых экосистем.

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