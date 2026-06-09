Китайская UBTECH, поставляющая промышленных гуманоидов на заводы NIO и FAW-Volkswagen, запустила потребительский бренд UWORLD и первую линейку домашних роботов серии U1. В отличие от индустриальных моделей компании, эти устройства рассчитаны не на заводы, а на частных пользователей. При этом UBTECH продвигает их прежде всего как компаньонов для общения, а не как помощников по дому.

UBTECH

В серию U1 вошли две модели ростом 183 см и 168 см. Обе получили 88 степеней свободы, за счет которых робот может координировать движения корпуса, рук, ног, шеи и торса. Внешнее силиконовое покрытие имитирует текстуру кожи, а одного заряда хватает на два–четыре часа работы. К облачным сервисам роботы подключаются по Wi-Fi. В основу U1 легли наработки из промышленных проектов UBTECH — алгоритмы поддержания равновесия, плавного движения и безопасного поведения в меняющейся среде.

Главная заявленная функция U1 — адаптивное общение. Встроенный ИИ анализирует тон голоса, мимику и темп речи пользователя, после чего подстраивает поведение под контекст разговора. При признаках усталости или сниженного настроения робот может перейти к более поддерживающему диалогу, а в нейтральной ситуации вести обычную беседу. Личные данные, как утверждает UBTECH, хранятся на устройстве в зашифрованном виде. Владельцы смогут менять внешность и отдельные черты характера робота, подстраивая его под себя.





Предзаказы на U1 открылись 2 июня на JD.com. Чтобы попасть в первую партию, покупателю нужно внести депозит 3000 юаней, или около $415. По данным китайских СМИ, за первые дни компания получила более тысячи бронирований. Первые поставки запланированы на середину сентября.

Полноценная презентация U1 запланирована на 30 июня. Тогда UBTECH намерена раскрыть окончательную цену, подробные характеристики и план обновлений программного обеспечения после запуска. По предварительным оценкам, потребительские модели будут стоить дешевле корпоративных систем промышленного класса.

Функциональные возможности U1 пока заметно ограничены. Роботы могут вставать, садиться и передвигаться по ровным горизонтальным поверхностям в помещении, но не справляются с лестницами, неровным покрытием и стандартными бытовыми задачами.

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UBTECH отдельно подчеркивает это позиционирование. Пользовательское программирование новых сценариев поведения не предусмотрено, а персонализация ограничена внешними и поведенческими настройками. Функций помощника по дому — например, доставки предметов или выполнения бытовых поручений — в нынешней версии нет.

Все больше производителей промышленных роботов начинают проверять спрос на домашних компаньонов, поскольку интерес к социальным роботам растет в Китае, Японии и Южной Корее. Этот рынок пока остается разрозненным. Одни компании показывают прототипы, другие запускают предзаказы, но массовая потребительская категория еще не сложилась. На этом поле UBTECH выглядит одним из немногих игроков, у которых уже есть производственный масштаб и опыт работы с промышленными гуманоидами. Это дает компании преимущество перед стартапами, которые приходят на рынок без такой базы.

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