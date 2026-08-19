Китайская компания Zhipu AI, работающая на международном рынке под брендом Z.ai, представила программу Shield of Open Source — первый ответ китайской индустрии на инициативу Anthropic Project Glasswing в сфере кибербезопасности.

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Программа Shield of Open Source была анонсирована одновременно с выходом новой модели GLM-5.3. В рамках инициативы компания предлагает бесплатные аудиты безопасности для устранения уязвимостей в софте, а также автоматизированные инструменты проверки кода на платформе ZCode. Также предлагаются бесплатные квоты на использование модели для сообщества разработчиков открытого кода.

В заявлении Zhipu отмечается, что если самое мощное оружие сосредоточено в руках немногих, то лучшая защита должна быть доступна каждому. В компании привели пример: в прошлом месяце платформа Hugging Face использовала модель GLM-5.2 для анализа автономной кибератаки, организованной моделями OpenAI.

Инициатива появилась на фоне дискуссии о том, повышают ли открытые модели с доступными весами риски для кибербезопасности, снижая порог входа для злоумышленников. В Zhipu заявили о введении многоуровневой системы проверки рисков для GLM-5.3, которая блокирует запросы повышенного риска, не создавая помех для рутинных задач разработчиков.

Наиболее чувствительные наступательные возможности модели будут доступны только верифицированным пользователям в рамках отдельной программы ограниченного доступа Cybersecurity Trusted Access.

Для сравнения: Anthropic запустила Project Glasswing в апреле, предоставив партнерам — Amazon Web Services, Apple, Broadcom и Cisco — доступ к ограниченной модели Mythos Preview для задач киберзащиты. В компании объяснили этот шаг необходимостью противостоять рискам, связанным с моделями линейки Mythos, которые, по заявлению Anthropic, способны находить и использовать уязвимости в софте эффективнее специалистов-людей.

Подход Z.ai можно описать как китайский вариант Glasswing, где открытость рассматривается как преимущество, а не риск, — в отличие от американских лабораторий, которые делают ставку на ограничение доступа узкому кругу игроков.

На прошлой неделе Zhipu сообщила, что GLM-5.3 превзошла модель Anthropic Mythos 5 — обновленную версию Mythos Preview — по показателям обнаружения и подтверждения уязвимостей на бенчмарке CyberGym.

Исследователь бельгийской компании Aikido Security Филипп Дурасов назвал GLM-5.3 оптимальной моделью для общих задач кибербезопасности с учетом сочетания стабильности работы, производительности и низкой стоимости.

При этом в самой Zhipu признали, что по наступательным возможностям модель уступает закрытым американским конкурентам — по бенчмарку ExploitBench она показала результат ниже, чем у Mythos и у модели GPT-5.6 Sol от OpenAI.

Несмотря на это отставание, значительная часть китайской версии релиза GLM-5.3 была посвящена вопросам безопасности и снижения рисков. По словам экспертов, случай, когда китайский разработчик по собственной инициативе формулирует отдельную позицию по безопасности ИИ, встречается редко. Ранее китайские лаборатории занимали пассивную позицию в публичной коммуникации на эту тему.

Zhipu также впервые среди китайских разработчиков сослалась на соображения безопасности при объяснении отложенного релиза: компания намерена задержать публикацию открытых весов GLM-5.3 на срок до двух недель для завершения процедур усиления защиты, призванных ограничить потенциал наступательного применения модели при сохранении ее защитных функций.

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