На китайском рынке резко вырос интерес к новому поколению ИИ-процессоров Huawei после выхода модели DeepSeek V4. По данным источников, крупные технологические и облачные компании стремительно наращивают заказы на чипы Ascend 950 и его модификации.

Среди ключевых игроков, обсуждающих закупки, — ByteDance, Tencent и Alibaba. По данным источников, Huawei ведет переговоры о новых поставках, а спрос со стороны облачных провайдеров и сервисов аренды GPU заметно усилился.

По словам собеседников, тестирование чипов клиентами прошло успешно еще в начале года, после чего интерес к платформе начал быстро расти. Ранее сообщалось, что ряд компаний уже планировал размещение заказов после получения образцов.

Всплеск спроса спровоцировала модель DeepSeek V4, выпущенная на прошлой неделе и оптимизированная под чипы Huawei. Этот шаг рассматривается как поворот в сторону снижения зависимости китайского ИИ-сектора от американских решений.

На фоне ограничений США на экспорт передовых GPU, включая неопределенный статус поставок Nvidia H200, китайские компании все активнее ищут локальные альтернативы.

По данным источников, производительность Huawei Ascend 950PR превышает возможности Nvidia H20 — ранее самого мощного чипа, разрешенного к продаже в Китае. Однако он все еще уступает более продвинутому H200, поставки которого в страну остаются заблокированными из-за регуляторных разногласий между Пекином и Вашингтоном.

Эксперты считают, что текущая ситуация усиливает стратегическую роль Huawei как одного из ключевых поставщиков ИИ-оборудования в Китае и ускоряет формирование локальной технологической экосистемы в области искусственного интеллекта.

