Китайские компании готовятся увеличить закупки ИИ-ускорителей местного производства, сокращая зависимость от Nvidia. Такие планы показал опрос Bloomberg Intelligence.

Allison Saeng, Unsplash

В ближайшие 12 месяцев опрошенные руководители планируют направить на продукцию китайских производителей 46% бюджета, выделенного на ИИ-ускорители. Сейчас на местные решения приходится около 30% таких расходов. В исследовании участвовали 60 руководителей компаний из сфер программного обеспечения, финансов, промышленности и ретейла.

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Аналитики связывают этот сдвиг с технологическим противостоянием США и Китая. Американские экспортные ограничения затрудняют доступ к ускорителям Nvidia, тогда как Пекин продвигает замену иностранных технологий китайскими разработками.

Помимо этого, 80% участников сообщили, что в 2026 году их совокупные расходы на инфраструктуру уже превысили заложенный бюджет. Главной причиной они назвали высокую стоимость проектов в области искусственного интеллекта.

Больше всего от перехода на местные технологии, по оценке Bloomberg Intelligence, могут выиграть Tencent, Alibaba и Huawei — крупнейшие строители ИИ-инфраструктуры и ее ключевые поставщики в Китае. Многие участники опроса также изучают ускорители Hygon Information Technology и Cambricon Technologies как возможную альтернативу продукции Nvidia.

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