Китайский производитель микросхем памяти CXMT Corp. на следующей неделе начнет финальный этап IPO в Шанхае. Компания планирует привлечь не менее $4,3 млрд, и это может стать крупнейшим размещением в материковом Китае с IPO Cnooc Ltd. на $5,1 млрд в 2022 году.

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Компания из Хэфэя в провинции Аньхой выставляет на продажу 6,688 млрд акций, половина из которых зарезервирована для якорных инвесторов. Если будет реализован опцион доразмещения, объем предложения может вырасти до 7,69 млрд акций, или 11,3% от общего числа бумаг. Листинг пройдет на STAR Market, технологической площадке Шанхайской биржи, а при полной реализации опциона объем привлеченных средств может превысить $5 млрд.

CXMT конкурирует с Samsung Electronics и SK Hynix и считается четвертым по величине производителем DRAM в мире. Этот тип памяти критически важен для серверов, смартфонов и инфраструктуры ИИ. Средства от IPO компания намерена направить на расширение производства пластин и модернизацию технологий DRAM.

Интерес к листингу усиливает спрос на бумаги китайских производителей чипов. Компании по всей цепочке поставок для ИИ-индустрии — от производителей печатных плат до разработчиков моделей — привлекают капитал, пока Пекин пытается снизить зависимость от зарубежных технологий.

Дополнительное внимание к CXMT привлекла история с Apple. По данным Financial Times, компания просила власти США разрешить закупку чипов у китайского производителя, несмотря на то что он внесен в черный список Пентагона. Такой шаг показывает, насколько болезненным для крупных технологических компаний стал рост цен на память, и одновременно усиливает интерес к технологиям CXMT.

Спрос на бумаги производителей памяти заметен и на других площадках. Размещение SK Hynix в США было переподписано более чем в семь раз, а интерес к нему проявили глобальные фонды и суверенные инвестиционные структуры.

IPO CXMT станет одним из самых показательных тестов доверия инвесторов к китайскому полупроводниковому сектору. Для Пекина это особенно важно с учетом масштабных вложений в стратегические технологии и попыток защитить отрасль от геополитических рисков.

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По текущему графику формирование книги заявок должно начаться в середине июля, а условия размещения и цена будут объявлены перед стартом подписки. У институциональных и розничных инвесторов, выигравших в лотерее подписки, будет время на подготовку средств. Около 10% предложения без учета доразмещения зарезервировано для розничных инвесторов.

Одобрение регулятора компания получила менее месяца назад. Весь процесс IPO занял чуть более семи месяцев благодаря новому механизму ускоренного рассмотрения для компаний, разрабатывающих критически важные технологии. CXMT стала одной из первых крупных компаний, прошедших эту процедуру, а следом одобрение получила Unitree Robotics, производитель роботов-гуманоидов и робопсов. Совместными спонсорами размещения выступают China International Capital Corp. и CSC Financial Co., организаторами — Guotai Haitong Securities, Guoyuan Securities и Huatai Securities.

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