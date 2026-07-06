Южнокорейский производитель чипов памяти SK Hynix разместит на Nasdaq американские депозитарные расписки на сумму до $29 млрд. Дебют бумаг, намеченный на 10 июля, может стать крупнейшим первым размещением иностранного эмитента на американском рынке.

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Размещение нужно компании не только для привлечения капитала. Выход на Nasdaq откроет SK Hynix доступ к широкому кругу американских инвесторов, активно покупающих бумаги компаний, связанных с развитием ИИ, и может помочь сократить разрыв в оценке с американским конкурентом Micron Technology.

Старший портфельный управляющий Synovus Trust Дэниел Морган отметил, что рынок переживает период исключительного интереса к акциям производителей чипов. По его словам, для SK Hynix настал удачный момент, чтобы выйти к американским инвесторам.

До сих пор большинству американских инвесторов было сложно вложиться в SK Hynix. Покупка акций в Сеуле требует торговли вне привычных для США часов, а неспонсируемые депозитарные расписки обращаются на внебиржевом рынке, отличаются низкой ликвидностью и отстают по динамике от корейских бумаг.

Сейчас акции SK Hynix торгуются с мультипликатором P/E 6,2 на основе ожидаемой прибыли за ближайшие 12 месяцев, тогда как у Micron этот показатель составляет 7. Еще 22 июня мультипликатор Micron превышал 11, однако затем ее бумаги потеряли 14% за неделю, показав худший результат с марта. За последние 12 месяцев и SK Hynix, и Micron подорожали примерно на 700%, а капитализация каждой компании превысила $1 трлн. Ралли охватило и весь сектор. Бумаги Sandisk выросли на 3676%, Western Digital — на 719%, Seagate Technology — на 449%, а Philadelphia Semiconductor Index прибавил 125% за год.

Портфельный управляющий Thornburg Investment Management Ди Чжоу считает, что размещение прежде всего рассчитано на инвесторов, у которых сейчас нет прямого доступа к корейскому фондовому рынку. Листинг на Nasdaq даст им простой способ вложиться в одного из главных бенефициаров роста спроса на память для систем ИИ.

Однако часть участников рынка уже предупреждает о возможном перегреве сектора. Генеральный директор River Wealth Advisors Эд О’Горман считает, что инвесторы рискуют войти в формирующийся спекулятивный пузырь, поэтому к покупке бумаг после столь стремительного роста стоит относиться осторожно.

По прогнозам Bloomberg, чистая прибыль SK Hynix в 2026 году составит около $144 млрд при выручке в $231 млрд — рост на 415% и 265% соответственно к показателям 2025 года. У Micron ожидается рост чистой прибыли на 876%, до порядка $83 млрд, при увеличении выручки на 247%, до $130 млрд, по итогам текущего финансового года, который завершится 31 августа.

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Для наращивания мощностей SK Hynix, как и ее конкурент Samsung Electronics, планирует построить в Южной Корее два новых завода. Часть средств от размещения пойдет на финансирование этих проектов. Однако быстрое расширение производства повышает риск избытка предложения, если спрос начнет охлаждаться. Инвесторы помнят, что всего три года назад падение цен на память уже привело Micron и SK Hynix к убыткам.

Дополнительную активность вокруг бумаг может создать арбитраж между ADR на Nasdaq и акциями в Сеуле. Трейдеры смогут использовать расхождения в ценах на двух площадках по схеме, уже знакомой по бумагам Alibaba Group и Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Масштаб арбитража будет зависеть от того, можно ли свободно обменивать ADR SK Hynix на акции, обращающиеся в Сеуле. Если такая конвертация окажется ограниченной, ценовой разрыв между двумя рынками может сохраняться долго. По данным Bloomberg, за последний год ADR Taiwan Semiconductor в среднем торговались с премией более 21% к локальным акциям, а сейчас разница составляет около 13%.

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