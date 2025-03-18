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Китайский производитель роботов опубликовал наборы данных для обучения андроидов

Китайский производитель роботов опубликовал наборы данных для обучения андроидов

Китайская компания Fourier, ведущий производитель роботов общего назначения, сделала открытым свой набор данных для человекоподобных роботов — Fourier ActionNet. Кроме того, компания представила первый в мире полнопроцессный инструментарий, включающий алгоритмы сбора, обучения и развертывания.

Фото: Fourier

Набор данных содержит разнообразные тренировочные задачи для серии человекоподобных роботов Fourier GRx. Сюда входят точный захват и размещение предметов, манипуляции с бытовыми инструментами, продуктами питания и другими объектами, а также выполнение задач в различных условиях окружающей среды.

Качественные наборы данных позволяют обучать роботов новым навыкам и стратегиям в разных сценариях. Это дает возможность устройствам более комплексно подходить к решению задач и повышает их общую эффективность.

Представитель Fourier отметил, что данные в наборе ActionNet автоматически аннотируются через визуальную языковую модель. После этого информация вручную проверяется и фильтруется. В будущем компания планирует выпустить несколько дополнительных наборов данных, в том числе для движений нижней части тела робота.

Ранее другая китайская компания Dobot, разработчик коллаборативных роботов, представила своего первого гуманоидного робота Atom. Компания, основанная в 2015 году, уже поставила более 72 тыс. различных роботов в более чем 80 стран. Теперь Dobot выходит на стремительно растущий рынок человекоподобных роботов.

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