Китайская компания Fourier, ведущий производитель роботов общего назначения, сделала открытым свой набор данных для человекоподобных роботов — Fourier ActionNet. Кроме того, компания представила первый в мире полнопроцессный инструментарий, включающий алгоритмы сбора, обучения и развертывания.

Фото: Fourier

Набор данных содержит разнообразные тренировочные задачи для серии человекоподобных роботов Fourier GRx. Сюда входят точный захват и размещение предметов, манипуляции с бытовыми инструментами, продуктами питания и другими объектами, а также выполнение задач в различных условиях окружающей среды.

Качественные наборы данных позволяют обучать роботов новым навыкам и стратегиям в разных сценариях. Это дает возможность устройствам более комплексно подходить к решению задач и повышает их общую эффективность.

Представитель Fourier отметил, что данные в наборе ActionNet автоматически аннотируются через визуальную языковую модель. После этого информация вручную проверяется и фильтруется. В будущем компания планирует выпустить несколько дополнительных наборов данных, в том числе для движений нижней части тела робота.

Ранее другая китайская компания Dobot, разработчик коллаборативных роботов, представила своего первого гуманоидного робота Atom. Компания, основанная в 2015 году, уже поставила более 72 тыс. различных роботов в более чем 80 стран. Теперь Dobot выходит на стремительно растущий рынок человекоподобных роботов.