Китайский стартап Moonshot AI, разработчик чат-бота Kimi, привлек еще $2 млрд инвестиций. Раунд возглавил венчурный фонд Long-Z Investments, связанный с сервисом доставки еды Meituan. По итогам сделки оценка компании превысила $20 млрд — еще несколько месяцев назад она была более чем в четыре раза ниже.

Рост оценки происходит на фоне быстрого масштабирования бизнеса. По итогам апреля годовая выручка Moonshot AI от подписок превысила $200 млн. Речь идет о платном доступе к чат-боту Kimi и корпоративным сервисам на базе собственных языковых моделей компании. Представитель Meituan подтвердил участие фонда в сделке.

В кВ конце прошлого года пекинский стартап привлек $500 млн при оценке $4,3 млрд, а в начале этого года — еще $700 млн уже при оценке $10 млрд. Позже компания объявила о расширении раунда еще на $1 млрд. Новый раунд закрыл расширенную часть сделки и зафиксировал оценку выше $20 млрд — почти в пять раз больше, чем менее года назад.

Moonshot основал Ян Чжилинь — бывший профессор Университета Цинхуа, ранее работавший в Meta* и Google. Компания продает многоуровневые подписки на чат-бот Kimi для частных и корпоративных клиентов. Одним из ключевых преимуществ Moonshot считается большое контекстное окно модели, позволяющее обрабатывать объемные документы в рамках одного запроса.

Китайский рынок ИИ постепенно концентрируется вокруг нескольких крупнейших игроков, которые конкурируют с OpenAI и Anthropic в разработке моделей мирового уровня. Наиболее известный за пределами Китая игрок — DeepSeek — сейчас впервые привлекает инвестиции и рассчитывает на оценку до $50 млрд при участии государственных фондов. Конкуренты Moonshot — MiniMax и Zhipu AI — после январских размещений в Гонконге также превысили оценку в $30 млрд.

Для Meituan инвестиция в Moonshot — часть более широкой стратегии в области искусственного интеллекта. Компания, контролирующая значительную долю китайского рынка доставки еды и локальных сервисов, последовательно вкладывается в ИИ-инфраструктуру: собственные ИИ-модели помогают автоматизировать логистику, клиентский сервис и рекомендательные алгоритмы. Участие в раунде дает Meituan не только возможность заработать на росте стоимости Moonshot, но и приоритетный доступ к технологиям одного из самых быстрорастущих ИИ-стартапов Китая.



*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

