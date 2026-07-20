Пекинская компания 01.ai, основанная известным разработчиком искусственного интеллекта Кай-Фу Ли, готовится провести pre-IPO раунд финансирования перед выходом на Гонконгскую фондовую биржу. Об этом основатель компании рассказал в интервью Bloomberg TV на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае. Провести листинг 01.ai рассчитывает в 2027 году — после завершения текущего финансового года, который заканчивается в декабре.

01.ai

Ли, ранее возглавлявший китайское подразделение Google, уточнил, что компания рассчитывает завершить раунд примерно к публикации своей первой годовой отчетности. Целевой объем финансирования и имена потенциальных инвесторов он не раскрыл.

Параллельно 01.ai отказывается от офшорной холдинговой структуры. Такая реорганизация должна упростить подготовку компании к размещению в Гонконге.

01.ai входит в число шести китайских разработчиков искусственного интеллекта, которых на рынке называют «ИИ-тиграми». Компания пополнила список лабораторий, готовящихся к размещению в Гонконге. Ранее аналогичные планы раскрыла Moonshot — разработчик модели Kimi K3, привлекающий капитал для финансирования исследований и дорогостоящей инфраструктуры.

В 2026 году на бирже уже разместились Z.AI (также известна как Zhipu) и MiniMax Group, а StepFun, DeepSeek и Moonshot готовят собственные размещения.

Ли основал 01.ai в 2023 году как разработчика больших языковых моделей и довел оценку компании до уровня выше $1 млрд при участии инвесторов, включая облачное подразделение Alibaba Group Holding. Однако после выхода открытых моделей DeepSeek экономика обучения фронтирных моделей с нуля изменилась, и 01.ai фактически отказалась от гонки за создание собственных базовых моделей такого класса.

По словам Ли, позволить себе подобные затраты сегодня могут лишь единицы компаний с практически неограниченными бюджетами — остальным участникам рынка пришлось искать новую бизнес-модель.

Ответом 01.ai стал разворот в сторону корпоративной ИИ-инфраструктуры: продукт компании под названием Boss AI помогает организациям упорядочивать разрозненные массивы данных и работать с ними через запросы и визуализацию. Сам Ли называет свою компанию «китайским Palantir».

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Вместо разработки собственных базовых моделей 01.ai дообучает и адаптирует уже существующие открытые китайские модели — DeepSeek, Qwen от Alibaba или GLM от Z.AI, — встраивая их в программную оболочку для работы с клиентскими данными и ИИ-агентами.

Продукт 01.ai в большинстве случаев разворачивается на серверах самого заказчика, а не в облаке: по словам Ли, корпоративные клиенты все чаще настаивают на хранении чувствительных данных внутри собственного контура, даже если это усложняет экономику решения по сравнению с использованием крупного облачного провайдера.

Смена стратегии уже приносит результат: около половины бизнеса компании сейчас приходится на рынки за пределами Китая — часть Азии, Европу и Южную Америку. Выход на рынок США Ли исключил, отметив, что там покупатели по-прежнему настороженно относятся к китайскому софту. Штат компании остается небольшим по меркам отрасли — около 240 сотрудников.

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