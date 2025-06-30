Китайский стартап Noetix Robotics пережил стремительный взлет после участия в первом в мире полумарафоне для роботов. Еще несколько месяцев назад компания с трудом находила клиентов, но второе место ее робота N2 в громкой гонке кардинально изменило ситуацию. Успешное выступление привлекло внимание инвесторов и покупателей со всего мира.

До гонки стартап, основанный 27-летним Цзян Чжэюанем, находился в шатком положении. Однако после того как робот N2 успешно преодолел дистанцию, компания получила широкую известность. Теперь Noetix планирует поставить 2 тыс. роботов до конца года и ведет переговоры о привлечении инвестиций в размере $35 млн при оценке в $200 млн.

Бизнес-модель Noetix строится на стратегии низких цен. Стоимость робота N2 составляет около $6 тыс., то есть более чем вдвое дешевле популярной модели G1 от конкурента Unitree. Цзян сравнивает свой подход с ранней стратегией Xiaomi, которая завоевала рынок, предлагая бюджетные альтернативы дорогим смартфонам. Это позволяет компании быстро наращивать долю рынка.

Успех стартапа отражает намерения Китая стать лидером в области робототехники и ИИ. Правительство активно поддерживает такие компании в рамках стратегии по снижению зависимости от иностранных технологий. Noetix уже планирует расширение: открытие двух новых заводов и увеличение производства до 10 тыс. роботов в следующем году.

Несмотря на успех, компания сталкивается с вызовами. Основные компоненты роботов, такие как чипы, поставляются из-за рубежа, что создает риски в условиях торговой напряженности. Цзян Чжэюань утверждает, что у компании есть «план Б» с использованием отечественных аналогов на случай ужесточения экспортного контроля. Стартап уже готовится к новым соревнованиям, чтобы подтвердить свой технологический уровень.