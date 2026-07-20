Китайский технологический единорог BrainCo представил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае платформу для управления роботами с помощью мысленных команд — без физических действий со стороны пользователя. Компания называет ее первой в мире интегрированной системой формата «мозг — робот».

BrainCo

Brain-Controlled Robot AI Platform представили в пятницу на WAIC — крупнейшей китайской конференции в сфере искусственного интеллекта. Релиз стал частью общей гонки технологических компаний за создание «воплощенного ИИ» (embodied AI) — систем, встроенных в физические машины и способных воспринимать окружающую среду, принимать решения и взаимодействовать с реальным миром.

По данным BrainCo, платформа считывает мозговую активность с помощью электроэнцефалографического (ЭЭГ) шлема, который надевает пользователь. Алгоритмы искусственного интеллекта расшифровывают нейросигналы, распознают намерение человека и превращают его в команду для робота.

Система совместима с разными видами стороннего оборудования, включая человекоподобных роботов, роботизированные манипуляторы и роботов-собак. Например, оператор может мысленно дать манипулятору команду взять чашку или поднять яблоко.

BrainCo была основана в 2015 году и входит в число так называемых «шести маленьких драконов» Ханчжоу — неформальной группы местных технологических компаний, ставших известными благодаря разработкам в области искусственного интеллекта, робототехники и смежных технологий.

В отличие от Neuralink Илона Маска, разрабатывающей хирургически имплантируемые нейрочипы, BrainCo сосредоточилась на неинвазивных носимых устройствах и протезах.

В BrainCo заявили, что платформа поможет решить одну из главных проблем робототехнической отрасли — нехватку качественных обучающих данных. Компания намерена объединять сведения о работе реальных роботов, примеры действий людей и результаты компьютерного моделирования, чтобы формировать более разнообразные наборы данных для роботизированных систем.

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По словам партнера и старшего вице-президента BrainCo Никс Хи, разработчики воплощенного ИИ уже добились заметного прогресса в автономной работе роботов. Следующей задачей отрасли станет обучение машин пониманию людей, с которыми им предстоит взаимодействовать.

Воплощенный искусственный интеллект стал одним из главных направлений конкуренции между американскими и китайскими технологическими компаниями. Tesla, Nvidia и другие игроки также работают над объединением ИИ с физическими устройствами, чтобы роботы могли самостоятельно воспринимать окружающую среду и взаимодействовать с объектами.

Однако отрасль по-прежнему сталкивается с системной проблемой. В опубликованном в среду отчете аналитики HSBC отметили, что китайским разработчикам человекоподобных роботов не хватает качественных данных из реального мира для обучения продвинутых «роботизированных мозгов». Массовая коммерциализация таких машин, по их оценке, займет еще не один год.

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