Российский рынок робототехники быстро пополняется новыми машинами, но пока главным образом за счет импорта, а не отечественных заводов. По данным исследования холдинга «Росэл», входящего в «Ростех», за два года импорт робототехники в Россию вырос на 81% в штуках и на 55% в денежном выражении. Если в 2023 году в страну ввезли 4,8 тыс. единиц такого оборудования на 38 млрд руб., то в 2025-м — уже 8,7 тыс. единиц на 59 млрд руб. В результате импорт по-прежнему обеспечивает 77−83% рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование холдинга.

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На бумаге картина при этом выглядит вполне приятно. Доля российских решений, по оценке «Росэла», выросла с 14% в 2023 году до 26% в 2025-м, а выпуск отечественной робототехники — с 6,2 млрд до 20,8 млрд руб. Основу производства составляют промышленные роботы общего назначения и транспортные и автономные решения для складов и логистики. Среди крупнейших российских игроков в исследовании названы «Промобот», Arcodim, «Эйдос робототехника», «Робопро», Bitrobotics, Rozum Robotics, «Андроидная техника», «Авангард Роботикс» и Robotbaza. Большинство из них в 2025 году, как утверждают авторы исследования, прибавили в выручке на 40–66%.

Однако вывод из всех этих цифр не в том, что роботизация и импортозамещение в России пока развиваются разными темпами. Государство подталкивает промышленность к автоматизации, рынок действительно закупает больше роботов, а вот отечественная индустрия пока не успевает закрывать этот спрос. После 2022 года зависимость просто сменила географию: если раньше предприятия покупали японские и европейские решения, то теперь — в основном китайские.

Даже после ужесточения правил закупок с прошлого года госкорпорации и госкомпании по-прежнему могут покупать иностранную робототехнику, если подобрать «правильный» код продукции. Постановление кабмина №1875 формально ограничило закупки зарубежных решений только по одному из кодов, оставив достаточно лазеек, чтобы заказчики продолжали брать импорт, особенно если он дешевле, быстрее в поставке или просто лучше подходит под задачу. Тогда эксперты прямо говорили, что в России пока около 20 производителей промышленных роботов, а заказчики выбирают зарубежные машины в том числе из-за цены и эффективности.

У импортной зависимости есть и более приземленная причина: российские роботы — это не только «железо», но и компонентная база, электроника, приводы, сенсоры, камеры, ПО и машинное зрение. А с этим у отрасли все еще непросто. Поэтому даже если робот собирается в России, часть его ключевых узлов может оставаться импортной.

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Государство к 2030 году рассчитывает нарастить число промышленных роботов на российских предприятиях до 99 325, а сама Россия к том времени должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Есть и федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» на порядка 350 млрд руб. Однако, по словам гендиректора Technored Артема Лукина, к октябрю 2025 года проект был исполнен лишь на 9,6% годового лимита — 5,6 млрд руб.

При этом сам рынок все равно растет: по оценке «Росэла», в 2025 году его объем достиг 80 млрд руб., парк роботов за два года увеличился с 12,8 тыс. до 33 тыс. единиц, а плотность роботизации в обрабатывающей промышленности — с 29 до 42 роботов на 10 тыс. работников.

Это видно и по тому, что локальный рынок роботов начал обрастать более зрелыми кейсами, включая складские системы, производственные линии и сервисные решения. Поэтому главный вопрос уже не в том, есть ли в стране собственные разработчики. Они есть. Вопрос в том, хватает ли им масштаба, компонентов, господдержки и устойчивого спроса, чтобы забрать у импорта больше четверти рынка.

Что это значит для бизнеса

Для промышленности, логистики и крупных складских операторов новость скорее хорошая: выбор робототехники на рынке есть, а значит, автоматизация не останавливается из-за идеологических споров о локализации. Китайские и другие иностранные поставщики закрывают спрос там, где российские производители пока не успевают. Для бизнеса, который хочет повышать производительность, это важнее, чем происхождение манипулятора.

Но для государства и российских вендоров картина менее праздничная. Получается, что бюджет тратит сотни миллиардов на развитие промышленной робототехники, а результатом пока становится не столько импортозамещение, сколько ускоренная замена одних иностранных роботов на других. Значит, есть шанс к 2030 году план по количеству роботов на заводах выполнить, но одновременно сохранить зависимость от импортных платформ, электроники и компонентов.

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