Сингапурский фонд Immortal Dragons инвестировал в израильскую биотехнологическую компанию Renewal Bio, которая разрабатывает технологию получения клеток, генетически совместимых с конкретным пациентом. В перспективе такой подход может позволить обходиться без поиска подходящего донора.

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Renewal Bio была основана в 2022 году как спин-офф Института Вейцмана. В основе ее разработки лежит технология Stembroid, созданная на базе исследований лаборатории биолога Яакова Ханны. Клетки пациента сначала перепрограммируют в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, а затем используют для создания трехмерных моделей раннего развития человека.

Внутри таких моделей клетки получают естественные для этого процесса сигналы и развиваются в разные типы тканей и клеток. В Renewal Bio утверждают, что этот подход отличается от традиционной дифференцировки стволовых клеток, при которой нужный тип клеток получают с помощью заданных факторов и химических веществ.

Renewal Bio рассчитывает использовать платформу для получения клеточного материала, генетически совместимого с конкретным пациентом. Сейчас многие виды клеточной терапии и трансплантации зависят от донорского материала. Даже при подходящем доноре сохраняется риск иммунного отторжения, а пациенту может потребоваться терапия для подавления иммунного ответа.

Разработчики рассчитывают, что использование клеток самого пациента снизит риск проблем с совместимостью и в перспективе позволит отказаться от поиска донора. Сейчас компания работает над тем, чтобы с помощью платформы получать разные типы клеток.

Immortal Dragons специализируется в том числе на технологиях, связанных с восстановлением и заменой поврежденных тканей. По словам основателя фонда Бояна Вана, одним из ограничений для развития регенеративной медицины остается доступ к подходящему клеточному материалу.

Immortal Dragons инвестирует в проекты в сфере долголетия, в том числе в регенеративную медицину. Средства фонда Renewal Bio планирует направить на дальнейшее развитие платформы для получения клеток, совместимых с конкретным пациентом.

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