Американская биотехнологическая компания Avaí Bio и сингапурская Austrianova сообщили об успешной инкапсуляции генетически модифицированных клеток, способных производить белок Klotho. Первые испытания показали, что после помещения в капсулы клетки сохраняют жизнеспособность и продолжают выделять белок в окружающую культуральную среду.

Karolina Grabowska, Unsplash

Разработка ведется в рамках совместного предприятия Klothonova, принадлежащего Avaí Bio и аффилированной с Austrianova компании SG Austria.

Для эксперимента использовали клетки из рабочего банка, созданного на базе основного банка клеток. Ранее его проверили на наличие посторонних агентов и вирусов в соответствии с требованиями GMP — стандартами производства медицинских и биотехнологических продуктов.

Клетки, продуцирующие α-Klotho, поместили в капсулы Cell-in-a-Box®. Капсула должна удерживать клетки внутри, одновременно позволяя вырабатываемым ими веществам проходить через мембрану наружу. В этом эксперименте разработчики проверяли, сохранят ли клетки жизнеспособность после инкапсуляции и смогут ли продолжить выделять Klotho.

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Первые результаты показали, что инкапсулированные клетки сохраняют жизнеспособность и продолжают выделять Klotho в окружающую культуральную среду. По оценке разработчиков, результат подтверждает работоспособность одного из ключевых элементов будущей клеточной терапии.

Теперь компании планируют перейти к масштабированию и оптимизации системы инкапсуляции. На следующем этапе они будут изучать рост клеток внутри капсул, их долгосрочную функциональность и стабильность выработки Klotho.

Klotho — белок, связанный с регуляцией ряда биологических процессов, в том числе тех, которые участвуют в старении и работе органов. Его нередко называют «белком долголетия», однако доказательств того, что с помощью Klotho можно продлить жизнь человека, пока нет.

Разработчики хотят использовать генетически модифицированные клетки как биологическую «фабрику», которая будет постоянно производить Klotho. Капсула должна удерживать сами клетки внутри, но выпускать наружу вырабатываемый ими белок.

Пока речь идет только о техническом этапе разработки: компании показали, что клетки можно инкапсулировать, сохранив их жизнеспособность и способность производить и выделять Klotho в лабораторных условиях. Прежде чем можно будет говорить о применении технологии у людей, ей предстоит пройти дальнейшие доклинические, а затем клинические исследования.

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