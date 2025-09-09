Совет директоров Банка России проведет заседание по ключевой ставке в пятницу, 12 сентября. На прошлом заседании Центробанк понизил ставку до 18%. Этот шаг соответствовал прогнозу большинства аналитиков. Бизнес воспринял его позитивно, но многие посчитали снижение недостаточным. «Инк» опросил экономистов, аналитиков инвесткомпаний, а также сотрудников банков, и составил консенсус-прогноз.

Алексей Никольский / РИА Новости

Мнения экспертов разделились. По девять аналитиков из 25 опрошенных высказались, что ключевая ставка будет снижена на 100 б. п. или 200 б. п. до 17% или 16% соответственно. Еще шесть экспертов допустили изменение ставки в разных диапазонах. Так, трое считают равновероятной ставку 16−17%, один — 17−17,5%, еще один — 14−17%, один эксперт в своем диапазоне допустил, что ставка может не измениться (16,5−18%). Кроме того, один из опрошенных аналитиков высказал однозначное мнение, что ставка останется на уровне 18%.

Среди основных аргументов в пользу понижения ставки аналитики назвали падение темпов экономического роста в стране и замедление инфляции. Однако все еще сохраняются высокие инфляционные ожидания населения. Кроме того, ускорились расходы федерального бюджета. Эксперты полагают, что ЦБ попытается найти баланс между этими факторами.

Чем будет руководствоваться ЦБ

Решающим показателем для регулятора является инфляция, а инфляционные ожидания остаются неустойчивыми, с различными тенденциями по группам товаров, что не позволяет делать более быстрые шаги, отметил директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев. Так, в августе инфляционные ожидания населения продемонстрировали рост и составили 13,5% по сравнению с 13%, наблюдавшихся в июле.

«В связи с этим можно предположить два возможных варианта. Если за ближайшую неделю инфляционные ожидания граждан вернутся к показателям июля или окажутся в диапазоне 12−12,5%, инфляционные ожидания бизнеса продолжат снижаться до уровня 3,3−3,5%, а темпы самой инфляции останутся в текущих значения (8,79% в августе), в сентябре ключевая ставка может быть снижена на 1−1,5%, если за данный период все обозначенные показатели останутся неизменными или продемонстрируют рост, в сентябре ставка останется на текущих значениях — 18%», — отметил доцент кафедры Стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян.

По словам начальника отдела кредитного анализа и макроэкономики УК «РСХБ Управление Активами» Павла Паевского, переживания о росте инфляционных ожиданий рынком сильно преувеличены, их рост объясняется эмоциональной оценкой населения полученных платежных квитанций за ЖКХ за июль — месяц, когда состоялась плановая индексация тарифов (в среднем на 11,9%). «Мы ожидаем, что рост инфляционных ожиданий населения в августе будет носить краткосрочный/разовый эффект и последующие месячные цифры пойдут вниз при условии сохранения дезинфляционных тенденций в экономике», — добавил он.

«Говоря о проинфляционных факторах, нельзя также не вспомнить о растущих бюджетных расходах, в том числе связанных с непростой геополитической ситуацией», — отметила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, добавив, что для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) у Центробанка немало дезинфляционных факторов, включая замедление роста цен, охлаждение экономики и крепкий рубль.

Что уже было сказано о ставке и российской экономике

Глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что российская экономика во втором квартале 2025 года вошла в стадию «технической стагнации». «Охлаждение продолжается, мы это видим по темпу роста ВВП. Второй квартал практически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно такие явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам», — сказал он.

По его словам, для выхода из управляемого охлаждения экономики ключевое значение имеет уровень ключевой ставки, подчеркнул Греф. Он добавил, что снижение ставки в сентябре хотя бы на 2 п. п. поможет избежать дальнейшей стагнации кредитования.

Глава «Опоры России» Александр Калинин в интервью «Известиям» отметил, что из-за дорогих кредитов экономика фактически вошла в рецессию. По его оценке, 12 сентября ЦБ снизит ставку до 16%. Однако для активизации инвестиций «ключ» должен быть ниже 10%.