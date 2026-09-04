Российские издательства потеряли около 15 млн книг из-за атак беспилотников на логистические объекты Wildberries и Ozon. Ущерб отрасли предварительно оценивается в 6 млрд руб., а после завершения подсчетов число утраченных экземпляров может увеличиться до 20 млн.

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Директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев, выступая 3 сентября на конференции «Книжный рынок России-2026», назвал потери беспрецедентными и заявил, что они уже сказались на результатах отрасли за первое полугодие. Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев также допустил, что после окончательного подсчета число уничтоженных экземпляров превысит нынешнюю оценку.

Издатели рассчитывают получить налоговые послабления. Сейчас печатные книги облагаются НДС по ставке 10%, но участники рынка предлагают на год снизить ее до 5%. «Эксмо» также предлагает освободить компании от обязанности восстанавливать НДС по уничтоженным товарам, разрешить учитывать их стоимость в расходах в полном объеме и запустить льготное кредитование для пополнения оборотных средств.

Склады Wildberries подвергаются атакам с 18 июля, а объекты Ozon — с 22 августа. В результате на логистических площадках были уничтожены крупные партии товаров, в том числе книжные тиражи. На этом фоне издатели стали осторожнее планировать объемы печати, а некоторые начали сокращать число выпускаемых новинок.

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При этом интернет остается главным каналом коммерческих продаж печатных книг. В 2025 году на него пришлось 57,5% оборота. Общий объем российского книжного рынка, включая бумажные и электронные издания, достиг 150,3 млрд руб., а интернет-продажи печатных книг — 62,1 млрд руб. За год весь онлайн-канал вырос на 15,9%, а продажи непосредственно на маркетплейсах — на 23%.

«Эксмо» рассматривает для 2026 года два сценария развития коммерческого книжного рынка. Если маркетплейсы перейдут к менее уязвимой логистической модели, его оборот может вырасти до 122 млрд руб. Если проблемы сохранятся — сократиться до 106 млрд руб. В пессимистичном сценарии продажи в сентябре—декабре могут упасть на 20%.

Гендиректор «Росмэна» Борис Кузнецов считает снижение НДС полезной, но недостаточной мерой: по его словам, такая льгота не спасет отрасль, хотя поможет частично компенсировать убытки. Сам «Росмэн» потерял около 126 тыс. экземпляров. Книги в уничтоженных партиях стоили от 150 до 2 тыс. руб. за экземпляр, поэтому издательство пока не может оценить ущерб в денежном выражении.

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