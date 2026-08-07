Торгово-промышленная палата предлагает вывести из-под общих правил банкротства предпринимателей, потерявших товары при атаках беспилотников на склады Wildberries. В ТПП считают, что действующий порядок фактически вынуждает таких продавцов отвечать всем личным имуществом за убытки, возникшие не по их вине. Соответствующие предложения уже направлены в правительство, сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с обсуждением.



Фото: Иван Питалев/РИА Новости

Инициатива касается индивидуальных предпринимателей, которые по российскому законодательству отвечают по своим обязательствам личным имуществом. Если после уничтожения товара бизнес оказывается не в состоянии обслуживать кредиты или выполнять обязательства перед контрагентами, взыскание может быть обращено практически на все принадлежащие предпринимателю активы. В ТПП предлагают изменить этот подход для продавцов, пострадавших при атаках на логистические объекты маркетплейса.

В палате считают, что подобные случаи нельзя рассматривать как обычные коммерческие риски. Предприниматели лишились товаров из-за чрезвычайных обстоятельств, поэтому действующая процедура банкротства в таких ситуациях требует корректировки.

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Юристы оценивают идею неоднозначно. Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина отмечает, что для ее реализации потребуется определить, как подтверждать связь между финансовыми проблемами предпринимателя и утратой товаров, а также предусмотреть защиту от возможных злоупотреблений.

Руководитель практики реструктуризации проблемных активов «МЭФ Legal» Станислав Соболев считает, что пересмотр базовых принципов ответственности ИП может затронуть интересы кредиторов. Более реалистичным решением, по его мнению, мог бы стать временный запрет на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов — аналогичный мерам, действовавшим во время пандемии.

Адвокат Мария Бабаева также напоминает, что ответственность личным имуществом — один из ключевых элементов правового статуса индивидуального предпринимателя. Поэтому любые исключения из этого принципа потребуют изменений в законодательстве и создания отдельного режима регулирования.

Поддержку селлеров начали обсуждать в правительстве после серии атак беспилотников на логистические комплексы Wildberries. Кабмин уже рассматривает пакет антикризисных мер, который планируется подготовить до 10 августа.

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По данным Минфина, среди обсуждаемых мер — налоговые отсрочки для предпринимателей, потерявших товар. Источники издания также говорят о возможности льготного кредитования и реструктуризации действующих займов. Минэкономразвития параллельно прорабатывает решения, которые должны помочь продавцам восстановить работу и перестроить цепочки поставок.

Свои варианты поддержки ранее предложили и отраслевые объединения. Ассоциация участников рынка электронной коммерции выступила за налоговые каникулы для предпринимателей, документально подтвердивших утрату продукции, а «Опора России» — за отсрочку по налоговым платежам для пострадавшего бизнеса до конца года.



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