Сеть книжных магазинов «Республика» вновь сменила владельца. Актив, который после пандемии и реструктуризации бизнеса уже несколько лет пытается выйти из затяжного кризиса, перешел под контроль структуры АО «Концерн производительных сил». Спад в книжной рознице продолжается, и участники рынка пока не берутся судить, что стоит за сделкой — попытка вернуть сеть к росту или подготовка к ее очередной продаже.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

По данным ЕГРЮЛ, новым владельцем «Интел-руал», контролирующей операционную компанию сети ООО «Пролайф», стало ООО «Индекс». В свою очередь, «Индекс» входит в структуру АО «Концерн производительных сил». Согласно опубликованным ранее финансовым документам, практически весь пакет акций концерна принадлежал ООО «Лайфгрупп», единственным владельцем которого указан Михаил Полежаев. Небольшая доля в концерне принадлежала его генеральному директору Денису Васендину.

До нынешней смены собственника «Интел-руал» принадлежала гражданам Казахстана Александре Лютиковой и Айбеку Баймахану. Баймахана СМИ связывали с предпринимателем Кайратом Итемгеновым. Собеседник «Ведомостей» на российском книжном рынке подтвердил, что ранее «Республику» контролировала казахстанская Aq Niet Group. В самой «Республике» от комментариев отказались.

О структурах и людях, связанных с новым владельцем «Республики», известно немного. Михаил Полежаев также руководит компанией «Атлант груп», а Денис Васендин возглавляет практику коммерческого права и арбитражных споров в Coleman Legal Services. В число направлений работы фирмы входят сопровождение корпоративных реструктуризаций и процедур несостоятельности.

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Смена владельца пришлась на период дальнейшего ухудшения финансовых показателей сети. По итогам 2025 года выручка операционной компании «Пролайф» сократилась примерно на пятую часть, до 711,7 млн руб. Чистый убыток при этом вырос почти вдвое, до 94,3 млн руб. В компании связывали такую динамику со снижением покупательной способности населения и спроса на товары не первой необходимости. К этой категории относится основа ассортимента сети — книги, подарочная продукция и сопутствующие товары.

«Республика» уже проходила через масштабную перестройку бизнеса. Основанная в 2006 году Вадимом Дымовым сеть до пандемии насчитывала около 40 магазинов в нескольких крупных городах России. После кризиса компания резко сократила количество торговых точек, а в конце 2020 года прежнее юридическое лицо инициировало собственное банкротство. Позже действующие магазины были переданы компании «Пролайф», которая продолжила развивать бренд по франчайзинговой модели. В 2021 году контроль над ней получил основатель казахстанского холдинга «Меломан» Игорь Дериглазов, покинувший капитал спустя несколько лет.

Сейчас под брендом «Республика» работают девять магазинов, все они находятся в Москве. Некоторые точки расположены в универмагах «Телеграф». Ассортимент сети не ограничивается книгами: покупателям также предлагают канцтовары, предметы интерьера, одежду, продукты питания и сувениры.

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Проблемы «Республики» совпали с общим спадом в книжной рознице. По данным Ассоциации книгораспространителей России, в первом полугодии 2026 года оборот офлайн-продаж в денежном выражении сократился на 5,1%, а продажи книг в экземплярах — почти на 16%. Участники рынка связывают эту динамику прежде всего с продолжающимся снижением посещаемости книжных магазинов: за год поток покупателей уменьшился более чем на 13%.

Эксперты считают, что однозначно судить о дальнейшей судьбе «Республики» пока рано. Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Егор Афанасьев допускает несколько возможных сценариев. В их числе — приход стратегического инвестора, готового финансировать развитие сети, передача актива кредиторам при урегулировании задолженности, финансовое оздоровление с последующей продажей бизнеса или контролируемое сворачивание проекта.

Схожей позиции придерживается партнер Stonebridge Legal Роман Прудентов. По его мнению, сама по себе смена собственника еще не определяет будущее компании. О намерениях нового владельца можно будет судить по его первым корпоративным решениям — последуют ли докапитализация, реструктуризация обязательств и обновление бизнес-модели или, напротив, начнется подготовка к сворачиванию деятельности сети.

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