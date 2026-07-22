22 июля, когда две двойки в дате напоминают силуэт пары лебедей, в России отмечают неофициальный День отельного лебедя. К этой дате сервис бронирования отелей «Отелло» выяснил, что большинство путешественников по-прежнему воспринимают фигурки из полотенец как приятный элемент сервиса, а каждый третий готов отблагодарить за них персонал чаевыми.

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Исследование проведено в конце июня 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет, которые путешествуют не реже двух раз в год, а также представители более 400 российских отелей, представленных на сервисе Отелло.

По данным исследования, декоративные композиции из полотенец хотя бы раз встречали почти девять из десяти российских туристов. Чаще всего они появляются в курортных отелях, особенно за рубежом, тогда как в городских гостиницах такая практика встречается заметно реже.

Самой узнаваемой фигуркой остается лебедь — именно его чаще всего вспоминали участники опроса. Кроме него, путешественники нередко встречают сердца и цветы, тогда как более сложные композиции вроде животных или замков остаются редкостью.

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Большинство респондентов признались, что относятся к такому оформлению положительно и считают его небольшой, но приятной деталью отдыха. Почти половина туристов не оставляет чаевых за подобные знаки внимания, однако около трети делают это регулярно, а еще часть — в зависимости от сложности или оригинальности композиции.

Вместе с тем сама традиция пока распространена далеко не во всех российских гостиницах, в 85% объектах так не делают.

День отельного лебедя впервые отметили в России в 2025 году. Неофициальный праздник посвящен одной из самых известных гостиничных традиций — складывать из полотенец декоративные фигурки, которые становятся для гостей символом внимания и гостеприимства. Тогда инициаторы праздника отмечали, что идея появилась как способ напомнить о роли небольших деталей в формировании впечатлений от поездки.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает, что даже небольшие детали гостиничного сервиса могут влиять на впечатления гостей. Фигурки из полотенец не требуют серьезных вложений, но помогают сделать пребывание более запоминающимся и в некоторых случаях становятся поводом для дополнительной благодарности персоналу. На фоне растущей конкуренции в индустрии гостеприимства подобные элементы могут стать частью стратегии по улучшению клиентского опыта и повышению лояльности гостей.

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