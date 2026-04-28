Инвестиционный фонд «Бумеранг Капитал», связанный с финансистом Ваганом Гаспаряном, продолжает активную экспансию в сфере общественного питания. Компания приобрела 50-процентную долю в группе «Цех 85», которая развивает сеть пекарен-кофеен и производственные мощности в сегменте готовой еды. Продавцом пакета выступил сооснователь бизнеса Алексей Феликсов.

После сделки второй партнер проекта Антон Петров сохранил свою долю и остается совладельцем компании. При этом именно «Бумеранг Капитал» получил статус управляющего партнера, что дает фонду ключевую роль в дальнейшей стратегии развития сети.

Официальная сумма сделки не раскрывается. По оценке участников рынка, стоимость половины бизнеса могла составить 250–300 млн руб. Такая оценка основана на предполагаемой рыночной стоимости основной операционной структуры группы на уровне 500–600 млн руб.

Бренд «Цех 85» работает с 2016 года и за это время вырос из локального проекта в заметную федеральную сеть. Сейчас компания объединяет 175 кафе-пекарен в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. Часть точек работает по франчайзинговой модели, что позволяет ускорять расширение без значительных капитальных затрат.

Дополнительным активом группы являются производственные площадки по выпуску готовой еды. Их общая площадь в двух крупнейших городах страны превышает 10 тыс. кв. м. Это дает компании возможность зарабатывать не только на розничной торговле, но и на поставках продукции в другие каналы продаж.

По итогам 2025 года финансовые результаты бизнеса оказались сдержанными. Выручка основной компании сети выросла лишь на 1,4% и достигла 180,1 млн руб., тогда как чистая прибыль сократилась на 5,2%, до 80 млн руб. Это отражает общее давление на рынок общепита — рост расходов, высокую конкуренцию и изменение потребительского спроса.

Для «Бумеранг Капитала» покупка «Цех 85» стала очередным шагом по созданию крупного портфеля в сегменте питания. Ранее фонд приобрел сеть кофеен «Даблби», а также вел переговоры о покупке Cofix. Таким образом инвестор последовательно собирает активы в разных форматах — от кофе навынос до полноценной торговли едой.

Эксперты считают, что стратегия фонда строится на консолидации рынка в период его слабости. Многие сети сегодня сталкиваются со снижением рентабельности, поэтому активы можно приобрести по более привлекательной цене. В случае восстановления потребительского спроса новый владелец сможет получить сильные позиции сразу в нескольких быстрорастущих категориях — кофе, выпечке и готовой еде.

